21歲男打電動「2天1夜沒睡」猝逝 醫示警：年輕也禁不起體力透支

熬夜打電動是不少人的日常習慣，但長時間缺乏睡眠，恐對健康造成負擔。大陸一名21歲男子連續兩天一夜沒睡覺，期間持續打電玩，沒想到突然倒地、失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。醫師提醒，即使年紀輕，也不應長期透支體力，尤其夜晚是身體修復的重要時間，應維持規律作息。

綜合陸媒《上觀新聞》、《瀟湘晨報》報導，這名21歲男子平時就有打電動的習慣，也經常熬夜。事發前，他已兩天一夜沒有睡覺，長時間投入電競遊戲，期間突然倒地，失去意識及呼吸心跳，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態。旁人發現後趕緊將他送醫，但經醫療人員搶救，最終仍回天乏術。

對此，鄭州大學第二附屬醫院加護病房主任醫師劉英表示，對於男子年僅21歲就不幸離世感到惋惜，也藉此提醒民眾不要仗著年輕就忽略身體發出的警訊。她建議，平時應維持日夜規律的生活作息，最好在晚上11點前入睡，避免因為打電動、滑手機等活動，不斷壓縮原本應有的睡眠時間。

消息曝光後，引發網友討論，不少人感嘆男子年紀輕輕就離世，紛紛留言「真的別熬夜，太傷身」、「節哀，21歲」，也有人認為，年輕雖然有體力優勢，但若長期忽略健康、缺乏休息，仍可能付出沉重代價。

不過，相關報導並未公布男子的完整病史、檢查結果及確切死因，因此尚無法認定熬夜就是造成心跳停止的直接原因。醫師提醒，充足睡眠是維持身體健康的重要一環，民眾應避免長時間熬夜，養成規律作息，減少身體負擔。