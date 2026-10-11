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港深新皇崗口岸將開通 李家超：大灣區互聯互通邁新台階

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
皇崗口岸新聯檢大樓已通過驗收，將於10月12日6時30分正式開通運行。圖為皇崗口岸港方口岸區。中新社
皇崗口岸新聯檢大樓已通過驗收，將於10月12日6時30分正式開通運行。圖為皇崗口岸港方口岸區。中新社

新皇崗口岸將於周一（12日）上午6時30分正式開通運行。香港、深圳兩地於11日上午在深方口岸區舉行開通儀式。香港特首李家超出席開通儀式並致辭。新皇崗口岸啟用後，未來車輛通關時間將由原來約10分鐘，縮短到少於2分鐘。

李家超表示，大陸全國人大常委會和國務院分別在今年6月和7月作出授權決定和批覆，授權香港特區由7月31日零時起，對皇崗口岸港方口岸區實施管轄，為口岸實施「一地兩檢」奠定堅實的法律基礎。

李家超指出，原有的皇崗口岸與香港落馬洲管制站以跨境橋連接，於1989年啟用。落馬洲管制站的旅客流量由開通初期每日數千人次，攀升至近年高峰期的6萬多人次；跨境私家車流量由初期每日百餘輛次，增加至目前約1萬輛次。30多年來，這個口岸累計服務了數以億計的跨境旅客，見證着兩地人員往來日益頻繁，也承載着幾代居民的共同回憶。

他表示，原有的皇崗口岸即將完成歷史任務。重建後的新皇崗口岸12日正式開通，通關將更快捷、更方便。這個項目是港深兩地同心協力、共建共享的標誌性工程，是粵港澳大灣區互聯互通的重要里程碑，將加快推進陸港兩地基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」和人民之間的「心聯通」的生動實踐。

李家超 深圳 一地兩檢

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