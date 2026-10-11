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俄羅斯傳鼠疫疑雲 湖南、內蒙發布防控風險提示

聯合報／ 大陸中心／即時報導
位於俄羅斯伊爾庫茨克的西伯利亞和遠東防鼠疫研究所一名28歲員工，10月2日死於不明原因肺炎引發外界擔憂。圖為該研究所衛星空拍照。路透
位於俄羅斯伊爾庫茨克的西伯利亞和遠東防鼠疫研究所一名28歲員工，10月2日死於不明原因肺炎引發外界擔憂。圖為該研究所衛星空拍照。路透

俄羅斯西伯利亞一家研究鼠疫等危險傳染病的研究所近日發生有工作人員死於不明原因肺炎事件，引發外界對肺鼠疫感染的擔憂。對此，湖南省疾控中心指出，只要做好科學防護、及時就醫，無需過度恐慌。內蒙古呼倫貝爾市疾控中心10日則發布鼠疫防控風險提示，提醒當地群眾和來自俄羅斯遠東疫源地區的人員做好科學防範。

盡管俄方表示，已開展超過5500項檢測，未發現危險病原體，但世界衛生組織仍認為，死者的確切死因尚未查明，需要進一步調查。

由於中俄分別於2025年9月15日及2025年12月1日起，相互給予對方公民免簽入境待遇，明顯帶動兩國人員往來。據統計，2025年全年‌中俄人員往來總量突破‌300萬人次‌，2026年上半年‌兩國人員往來年比增長‌43%‌，俄羅斯更躍居中國入境遊客來源國‌第二位‌。

由於雙方人員往來意義密切，俄羅斯傳出疑似鼠疫消息隨即引發大陸方面高度關切。湖南《瀟湘晨報》報導，湖南省疾控中心指出，鼠疫是大陸法定的甲類傳染病，主要傳染源為鼠類、旱獺（俗稱「土撥鼠」）等嚙齒動物。

鼠疫傳播途徑有三：

一、跳蚤叮咬，這是最主要的感染方式；

二、直接接觸傳播，捕獵、宰殺、剝皮染疫動物或接觸其排泄物、分泌物時，病菌經皮膚微小傷口或黏膜侵入；

三、呼吸道飛沫傳播，肺鼠疫患者咳嗽、說話噴出帶菌飛沫，近距離可造成 「人傳人」。

湖南省疾控中心表示，感染鼠疫後典型表現為突發高燒，腹股溝、腋下、頸部淋巴結迅速腫大、劇烈疼痛、質地堅硬；若病菌侵入肺部則為肺鼠疫，會出現咳嗽、咳痰、咳血、呼吸困難等症狀；若病菌直接入血則為敗血症型鼠疫，病情兇險。

湖南省疾控中心強調， 「早發現、早診斷、早報告、早隔離、早治療」可有效控制鼠疫流行。湖南省疾控中心並提醒防範鼠疫「三報三不」：報告病死鼠、報告疑似鼠疫患者、報告不明原因高燒和急死患者；不私自捕獵疫源動物、不剝食疫源動物、不私自攜帶疫源動物及其產品出疫區。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科則指出，腺鼠疫、敗血症型鼠疫和肺鼠疫，是同一種細菌在不同感染途徑和病程階段的表現。同一次疫情中，三種類型可以並存，同一患者的臨床表現也可能隨病程改變。鼠疫雖可用抗生素治療，但不代表晚幾天就醫也沒關係。

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