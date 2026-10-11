昆山天后宮媽祖起駕 相隔10年回鹿港娘家

中國大陸台商聚集地江蘇昆山的慧聚天后宮媽祖，今天清晨起駕返台，預計回台走訪姐妹廟、友宮及友寺，停駐駕企業賜福，終站是回鹿港天后宮娘家，這是相隔10年回娘家謁祖進香。

「昆山媽」返台行程共計7天，由慧聚天后宮負責人、昆山台商協會會長孫德聰領隊，帶領上百名台商恭送媽祖返台。起駕儀式按照傳統習俗，由陣頭演出拉開序幕，上香呈疏典禮後，鐘鼓齊鳴恭送昆山媽起駕。

昆山慧聚天后宮2010年由鹿港天后宮出祖分靈至昆山，成為台商、台胞重要的信仰寄託，因此也有「台商媽」之稱。

昆山媽祖曾在2014年起連續3年返台進香；2023年則是首次展開「昆山媽遊台灣」行程，走訪台灣北、中、南多座媽祖宮廟建立姐妹廟；今年再增加新北金山（金包里）慈護宮、新北淡水福佑宮、雲林西螺福興宮3座姐妹廟。

孫德聰說，3年前的「昆山媽遊台灣」是結成姐妹廟行程，來不及回鹿港，因此今年是相隔10年回到彰化鹿港天后宮謁祖進香，這是此行最後一站，也是所有人最期待的。

孫德聰表示，對遠離故鄉、在昆山打拚的台商而言，昆山媽是信仰、也是與家鄉相連的心靈寄託。到廟裡上香、向媽祖說心事，就有一份回家的安心。此行並廣邀企業採購文旦柚，用行動支持台灣在地果農，將在昆山媽沿途駐駕宮廟「送寶柚」給鄉親。

昆山媽預計16日晚上駐駕鹿港天后宮，17日搭機回鑾。