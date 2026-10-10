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力爭廈金大橋年底通車！ 福建曝工程最新進度：施工期全力衝刺

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
廈金大橋（廈門段）正在興建中，預計今年底與廈門翔安國際機場同步建成。圖為廈門本島觀音山海濱。記者陳宥菘／攝影
廈金大橋（廈門段）正在興建中，預計今年底與廈門翔安國際機場同步建成。圖為廈門本島觀音山海濱。記者陳宥菘／攝影

福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於9日完成觀音山沙灘橋1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工，這為後續橋面工程、機電與交通安全設施工程施工創造了有利條件，也為推動2026年底實現海上主線橋通車奠定堅實基礎，將「搶抓施工黃金期，全力衝刺年度建設目標」。

廈金大橋分為廈門段、金門段，前者連接廈門本島、大嶝島，與即將啟用的廈門翔安國際機場，主線全長約17.34公里。大陸力爭於2026年底海上主線通車，2027年底全線通車，並在大嶝島翔安機場處預留至金門段接口。

據福建省政府新聞辦「福建發布」微信公眾號10日消息，10月9日，廈金大橋（廈門段）項目迎來又一重大進展，觀音山沙灘橋圓滿完成1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工。觀音山沙灘橋位於廈門本島觀音山海濱，為項目關鍵性控制性工程之一，也是海上主線連接本島各方向道路的重要樞紐。

文章指出，為保護濱海景觀，避免在沙灘設置橋墩，該橋梁採用魚骨梁挑起外側匝道橋設計方案。橋型為雙肋鋼箱拱橋，全長525公尺，主跨385公尺，矢高（拱高）93公尺，主線橋面及兩側匝道呈錯層式配置，最寬處近90公尺，橋面最大高差8.3公尺，整體結構複雜。

文章表示，該工程首創萬噸鋼箱梁異位拼裝整體橫移技術，即橋面鋼箱梁在南側拼裝平台完成組裝後，整體精準橫移至設計橋位。本次鋼箱梁平穩完成橫移，橋梁上部主體結構順利落位，為後續吊索張拉、體系轉換創造先決條件，橋梁將形成完整永久受力體系。

文章指出，接下來工程團隊將加快推進橋面系與機電交通安全工程施工，發揮智慧建造和科技創新優勢，嚴控施工質量與安全生產，「搶抓施工黃金期，全力衝刺年度建設目標，推動廈金大橋（廈門段）海上主線按期建成通車」。

針對廈金大橋，陸委會多次重申，沒有推動兩岸通橋規畫。

據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於9日完成觀音山沙灘橋1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工，這為推動2026年底實現海上主線橋通車奠定堅實基礎。圖／取自「福建發布」微信公眾號
據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於9日完成觀音山沙灘橋1.5萬噸鋼箱梁整體橫移施工，這為推動2026年底實現海上主線橋通車奠定堅實基礎。圖／取自「福建發布」微信公眾號

福建 工程 廈門

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