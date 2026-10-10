路透：中國「十一」長假 國內旅遊消費跌至4年新低

路透社根據中國政府發布的數據計算，在剛過去的「十一」長假，中國民眾在國內旅遊每人每趟平均消費較去年同期下降1.9%至人民幣893.92元（約新台幣4265元），也是4年來最低。

「十一」長假是中國的國定假期之一，民眾出遊消費被視為衡量消費信心的指標。今年「十一」長假由10月1日至7日，連同之前的中秋節，一些民眾可以「請3天休13天」。

路透社9日報導，根據中國文旅部公布的數據及路透社的計算，2022年COVID-19疫情期間，「十一」長假中國國內旅遊每人每趟平均消費680.6元，疫情後回升，2023及2024年分別是912.65元及916.1元，2025年911.04元，但今年下跌至893.92元。

報導又表示，傑富瑞（Jefferies）分析師日前在一份報告中引用行業數據指出，今年10月1日至5日，中國國內飯店每間房間的平均營收年降0.5%，而每間房間的價格年降約2%。

報導引述分析師表示，中國消費者有強烈的消費意願，但信心不足，不確定收入及就業前景。

報導同時表示，今年中國民眾在「十一」長假出境遊需求增加。攜程集團表示，預訂海外酒店住宿至少7晚的訂單年增123%，涉及多個目的地的行程預訂量年增84%。