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深圳APEC峰會期間 中小學放秋假
廣東深圳教育局9日宣布，全市中小學11月17日至11月20日放「秋假」，與將在深圳登場的亞太經合組織（APEC）峰會重疊。
綜合媒體報導，秋假日期，與11月18日至19日在深圳舉行的APEC峰會重疊，春假則在2027年4月1日至4月2日。
深圳教育局指，深圳全市義務教育階段學校（含民辦學校）統一實施春秋假，幼稚兒園參照執行。高中階段學校則根據實際情況自主確定。
香港明報報導，2001年上海舉辦APEC峰會，市內機關、事業單位及大中小學和幼兒園也曾調休放假5天。2014年北京舉辦APEC峰會，市內相關單位亦實施調休放假6天，理由是疏導交通、保障會議順利舉行。
中國遇到舉行國際大型會議，基於維安等因素通常都會讓市民「放假」。2016年9月20國集團（G20）峰會在杭州舉行期間，當地曾實施7天的調休放假。2017年9月金磚峰會在廈門舉行，雖然官方稱會議期間不停工、不放假，但外媒報導，會議附近的辦公室和學校和部分商戶都有停工放假。
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