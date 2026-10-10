快訊

8月發文透露「覺得快死了」 董念台自認善良：難道一生只能當流氓

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

聽新聞
0:00 / 0:00

男子青海自駕失聯408天 空車廢棄礦區尋獲行車記錄儀遭封…家人懸賞50萬

香港01／ 吳真銘
廣西37歲男子鍾源達自駕遊青海，至今已經失聯408天。示意圖／ingimage
廣西37歲男子鍾源達自駕遊青海，至今已經失聯408天。示意圖／ingimage

2025年8月27日，廣西37歲男子鍾源達自駕遊青海，至今已經失聯408天。同年11月1日，失聯兩個多月後，鍾源達的車被發現在青海格爾木一座廢棄礦區，其哥哥鍾先生和藍天救援隊以及警察在附近多次搜尋，均未發現任何蹤跡。鍾先生發布尋人啟事，懸賞50萬（人民幣，下同，約為230萬新台幣），「我們全家都沒有放棄，希望重金懸賞尋找弟弟，這叫人怎麼放得下呢？」

失聯2月廢棄礦區尋獲棄車 行車記錄儀遭電工膠布遮擋

據內媒《極目新聞》報導，鍾先生稱，弟弟今年37歲，喜歡全國自駕遊。2025年8月，弟弟從西藏林芝自駕回廣西，原計劃於9、10月份抵達廣西老家。然而，去年8月27日，他在前往青海格爾木西王母瑤池的路上失聯。

鍾先生稱，據行車記錄儀顯示，弟弟曾偏離主路，進入小路看風景，出現過車被困的情況，後來脫險。在從無極龍鳳宮導航至西王母瑤池的途中，弟弟多次走到小路。當天第三次進小路後，車輛在爬坡行駛中動力不足，致使車輛發生故障，隨後行車記錄儀中斷。

11月1日，這輛車在青海格爾木一座廢棄礦區附近被找到，行車記錄儀被電工膠布遮擋，車內還有餘油。鍾先生稱，弟弟的行李雖然還在，但背包和手機電腦均不在車裏，他和藍天救援隊以及警察在附近多次搜尋，均未發現任何蹤跡。

10次地毯式搜救無果：曾現基地台訊號卻無撥出求救

今年10月8日，雲南藍天救援青海分中心張隊長稱，從去年事發至今，他們和警方前後曾地毯式搜尋10次，目前仍一無所獲。救援人員還介紹，車輛被發現地點位於一處廢棄玉石礦區內，附近只有一家礦區車間，並無居民，大多是牧民，且礦區內無信號。去年8月29日，鍾源達的手機信號曾短暫出現在兩個基站點上，信號恢復持續2-3小時，但鍾源達並未撥出任何求救電話。同年9月20日，曾有人在車輛前擋風玻璃處蓋上廢棄床單。事後警方稱，蓋床單的人與此事無關。

鍾先生稱，這一年來家裏一直沒有放棄尋找。他多次從廣西前往青海，目前為止家裏已花費七八萬元，父母均年過七旬。他表示，自己在一家超市打工，工資不高。家裏條件一般，但經過商議還是決定重金懸賞50萬元，希望能夠找到弟弟。

該事件引起網友熱議。有網友表示可能涉及刑事案件，「疑點實在太多，車子被遺棄在廢棄礦區，記錄儀被膠布遮擋，事後還有人過來遮蓋擋風玻璃，手機短暫出現信號卻沒有求救」「不是自己遇到事就是遇到不該遇到的人被捲入別的事」「自駕遊，還是一個人，千萬不要走小路，出問題，那叫天天不應叫地地不靈。敬畏之心還是要有。希望早點找到吧」「失蹤一年多了，都沒有找到，生還的概率應該不高？繼續尋找也是信念，願奇蹟能夠再次發生！」

延伸閱讀：

上海33歲男教師泰國失聯 疑曾遭禁錮酒店 駐泰使館：已安全回國

新疆男大學生喀納斯徒步失聯10餘日 家屬懸賞百萬尋人

文章授權轉載自《香港01》

青海 失蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

男子青海自駕失聯408天 空車廢棄礦區尋獲行車記錄儀遭封…家人懸賞50萬

2025年8月27日，廣西37歲男子鍾源達自駕遊青海，至今已經失聯408天。同年11月1日，失聯兩個多月後，鍾源達的車被發現在青海格爾木一座廢棄礦區，其哥哥鍾先生和藍天救援隊以及警察在附近多次搜尋，均未發現任何蹤跡。

雙匯豬肉抗生素超標37倍 網哀號：雙匯出事還能吃啥

中國規模最大肉類加工企業雙匯集團旗下望奎雙匯生產的豬後鞧肉，日前被檢出林可黴素殘留超標高達7700μg/kg，涉及生豬910頭。河南雙匯投資發展股份有限公司昨發布公告指出，雙匯及其控股子公司、董事長和多名高管個人因此事件合計被官方罰沒超1.2億元(人民幣，下同)。消息傳出，「雙匯出事還能吃啥」隨即衝上了熱搜第一，大批網民哀號以後追劇沒安心的火腿腸可吃。

乾隆地契牽出民宅基地百年恩怨 法官耐心成功化解

西安市雁塔區人民法院執行局近日透過耐心調解，成功化解一起因宅基地問題引發的相鄰權糾紛執行案件。這起案件牽扯杜、張兩家跨越清朝至今的百年恩怨，被執行人甚至當場拿出乾隆年間的泛黃地契；最終在執行法官多次實地走訪與協調下，化解了長年積怨。

涉洩國安會面細節、妨害調查 港時評人王岸然案開審

時事評論員王岸然（原名黃覺岸）因涉嫌在網路發布影片披露與警方國安處人員會面內容，並發布30段具煽動意圖的影片，遭控「妨害調查危害國家安全的罪行」及「煽動刊物」兩罪，案件9日在區域法院開審。王岸然否認控罪並親自抗辯，本案也是律政司首次引用「維護國家安全條例」第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」進行起訴。

美國白蛾毛毛蟲害慘北京 10億億神奇小蜂申請出戰

前言：中國對外和美國打貿易戰、科技戰，對內也忙著對抗原產地在北美洲的美國白蛾。被毛毛蟲害苦的首都北京開始反擊了，這回申請出戰的是10億隻神奇小蜂。

「飯圈」侵蝕陸桌球界⋯20名球迷集體辱罵教練王皓下場慘！3人被拘留

「飯圈」亂象侵蝕大陸桌球界。10月6日，WTT中國大滿貫在北京首鋼園進行，賽場之外發生引發熱議的一幕，大陸國家男子桌球隊主教練王皓被部分觀眾持續喊話「林詩棟上一單」，言語中還夾雜髒話，王皓不堪其擾下拍照取證並報警。北京警方10日通報，當天有20人聚集參與公然侮辱他人，警方對其中3人作出行政拘留處罰，並對其他17名相關行為人批評教育。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。