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學者：日本已32人獲諾貝爾獎 中國卻空前學術不端

中央社／ 台北10日電

今年度諾貝爾獎頒發已進入尾聲。中國學者饒毅日前評論指出：日本已32人獲得諾獎，自然科學有26人，中國卻出現了世界歷史空前的學術不端。

根據微信公眾號「饒議科學」，饒毅7日在諾貝爾化學獎揭曉後發文說，這是日本第32人獲諾獎，自然科學方面是第26人，其中本世紀獲獎的自然科學類有22人。

饒毅說，中國科學在本世紀的進步很大，「但是我們出現了世界歷史空前的學術不端。更惡劣的是，很多單位捂蓋子（遮掩），用單位的公權力捍衛造假者，浪費國家投入的經費、辜負人民賦予的責任」。

他說，今天中國科學界，「必須有志氣降造假到世界平均水平」。

饒毅是生物學家，曾任北京大學生命科學學院院長、首都醫科大學校長、北大-清華生命科學聯合中心創始主任等。

今年5月，他在一場演講中曾表示，中國學術不端創紀錄，不僅是因為中國科研體量大而導致違規的絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前的。

諾貝爾 日本

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