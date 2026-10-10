聽新聞
0:00 / 0:00
學者：日本已32人獲諾貝爾獎 中國卻空前學術不端
今年度諾貝爾獎頒發已進入尾聲。中國學者饒毅日前評論指出：日本已32人獲得諾獎，自然科學有26人，中國卻出現了世界歷史空前的學術不端。
根據微信公眾號「饒議科學」，饒毅7日在諾貝爾化學獎揭曉後發文說，這是日本第32人獲諾獎，自然科學方面是第26人，其中本世紀獲獎的自然科學類有22人。
饒毅說，中國科學在本世紀的進步很大，「但是我們出現了世界歷史空前的學術不端。更惡劣的是，很多單位捂蓋子（遮掩），用單位的公權力捍衛造假者，浪費國家投入的經費、辜負人民賦予的責任」。
他說，今天中國科學界，「必須有志氣降造假到世界平均水平」。
饒毅是生物學家，曾任北京大學生命科學學院院長、首都醫科大學校長、北大-清華生命科學聯合中心創始主任等。
今年5月，他在一場演講中曾表示，中國學術不端創紀錄，不僅是因為中國科研體量大而導致違規的絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。