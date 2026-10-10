聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「十一」黃金周 出遊人次、消費 雙雙成長

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
圖為大陸十一黃金周期間，南京城南夫子廟景區遊人如織。中新社 葛讓
圖為大陸十一黃金周期間，南京城南夫子廟景區遊人如織。中新社 葛讓

大陸為期七天的「十一」黃金周落幕，大陸文旅部昨（9）日公布，假期間國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費人民幣7,383.7億元（約新台幣3.5兆），雖規模都比去年八天連假小，但從日均比較，數據較去年雙雙成長。

大陸今年「十一」黃金周自10月1日至7日，為期七天。新華社報導，大陸文旅部公告，今年「十一」假期，大陸全國文化和旅遊市場平穩有序。

根據文旅部數據中心測算，假期七天，全國國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費人民幣7383.7億元。按可比口徑（日均）計算比2025年分別增長6.3%、4.3%。

回顧2025年的大陸「十一」長假，國內出遊8.88億人次、國內出遊總花費人民幣8,090.06億元，但去年十一與中秋假期合計共有八天。

大陸文旅部表示，今年「十一」期間，演出市場火熱，全國舉辦大型演出180場次，其中演唱會125場次、音樂節55場次。

此外，入境旅遊市場活躍。大陸全國共接待入境遊客298.3萬人次，按可比口徑（日均）比2024年、2025年分別增長19%、6.5%。

十一長假期間也是大陸力推的文化和旅遊消費月，各地舉辦各種各樣吸引遊客的文旅活動，發放超過人民幣3.1億元消費補貼，持續釋放消費動能，此外，夜間文旅經濟蓬勃發展，中國各地集中推出夜間演藝、國風古鎮夜遊、光影秀等活動，打造全時全域消費場景。國家級夜間文化和旅遊消費集聚區累計夜間客流量1.07億人次，年增5.6%。

消費 黃金周 人民幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸十一長假 滬京消費報捷

連假收假 陸十一跨區人流 累計破21億人次

陸客十一狂湧金門！8596人持旅遊簽入境 小三通單周近4萬人

網紅景區過氣了 「原生旅遊」成新時尚

相關新聞

中歐就陸製油電車售歐達成諒解 未來相關出口擬減少逾半

歐盟貿易事務執委謝夫喬維奇與大陸商務部長王文濤的中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨天落幕，大陸商務部昨晚發布十六點成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向。在最受關注的陸製油電混合車部分，雙方也達到貿易諒解。謝夫喬維奇此行還會見了大陸國務院副總理何立峰。

陸「新質生產力意見」發布 推國家專案扶持民企力拚AI

中美ＡＩ領域競爭日趨激烈，大陸國務院昨天印發「關於發展新質生產力的意見」，以「國家專案」支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度。鼓勵企業全面實施「人工智慧+」行動，並推進人工智慧（ＡＩ）對傳統產業的改造。

大陸「十一」黃金周 出遊人次、消費 雙雙成長

大陸為期七天的「十一」黃金周落幕，大陸文旅部昨（9）日公布，假期間國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費人民幣7,383.7億元（約新台幣3.5兆），雖規模都比去年八天連假小，但從日均比較，數據較去年雙雙成長。

記憶體成本飆升！華為、小米手機又漲價了 漲幅上看一成

大陸手機品牌再現一波漲價潮，受記憶體成本持續上漲影響，華為、小米旗下多款在售機型昨（9）日再次同步漲價。其中華為nova 16系列統一漲價人民幣400元（新台幣1,880元）；小米17 Ultra全系漲幅達到人民幣1,000元（新台幣4700元），兩家品牌平均漲幅約一成。

大陸十一長假期間25城房市交易熱 北京、杭州等地新房網簽面積增逾1.5倍

大陸十一假期多個重點城市樓市成交活躍。中指研究院數據顯示，10月1日至7日，重點25城新建住宅日均網簽面積年增33.8%，其中北京、浙江杭州增幅超150%，浙江寧波、山東威海、山東泰安增幅超200%。

歐44行業協會聯名 籲歐盟加強對陸貿易防禦「否則會更多人失業」

中歐貿易投資磋商機制第二次會議在北京登場之際，中歐在多個領域相互攻防。有四十四個歐洲行業協會八日敦促歐盟成員國立即採取行動，應對中國不公平貿易做法，指這些做法正威脅歐盟製造業，可能導致更多失業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。