陸監測：「超強」聖嬰現象已形成 秋末冬初達到峰值

新華社9日報導，根據大陸國家氣候中心監測，2026年9月已正式形成一次超強聖嬰事件。預計未來3個月，赤道中部、東部太平洋海面溫度將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次聖嬰現象將成為有系統性監測以來最強的一次。

大陸國家氣候中心首席預報員趙俊虎表示，今年5月以來，赤道中東太平洋進入聖嬰現象，5至9月關鍵區海溫指數呈現快速增暖持續趨勢。監測區海溫指數三個月滑動平均值已連續五個月超過0.5℃，其中7至9月滑動平均值超過2.5℃，達到「超強」事件標準。因此，9月正式形成一次超強「聖嬰」事件，類型為東部型，即海溫暖中心位於赤道東太平洋。

監測顯示，9月，赤道太平洋大部海面溫度較常年同期偏高，東太平洋暖水中心偏高3.0℃以上。9月監測區海溫指數為2.94℃，較8月上升0.35℃。最近三個月，即7至9月，監測區海溫指數平均值為2.54℃。

趙俊虎說，綜合大陸國內外動力氣候模式和統計方法預測，預計未來三個月赤道中東太平洋海面溫度將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次厄爾尼諾事件將成為有系統性監測以來最強厄爾尼諾事件。

聖嬰現象是指熱帶中東太平洋海域海水溫度異常偏高，可通過影響大氣環流，對全球部分地區的氣溫、降水產生顯著影響。當年中國整體會呈現暖冬。

香港經濟日報報導，美國芝加哥大學氣候影響實驗室9月底發表報告，指出今年「超級聖嬰現象」或發展為自1950年有紀錄以來最強一次，其引發的極端高溫，可能導致全球在明年2月前出現多達45.1萬宗超額死亡，受影響最嚴重的國家是奈及利亞、印尼、蘇丹、印度和巴西。除了高溫，聖嬰現象引發的乾旱與洪澇災害也會導致糧食減產。