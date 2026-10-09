香港通往深圳新皇崗口岸 下周一晨開通

香港通往深圳的新皇崗口岸，定於12日清晨六點半開通。港深兩地當局將在11日在口岸區深圳方舉行開通儀式。

深圳消息說，中共廣東省委書記黃坤明8日南下深圳，前往新皇崗口岸調研，隨後深圳官方即表示新口岸全線竣工，開通在即。

香港保安局長鄧炳強說，當局定12日早上六時半開通口岸，是由於相關時段，只有登記使用皇崗口岸通關的車輛能夠過境，人流未算很多，是最理想的交接時間；相反，若在其他口岸的登記車輛都可以通關的時間開通口岸，情況會較複雜。

9日香港多個部門舉行聯合記者會，講述口岸開通安排。香港入境處助理處長汪奇說，新皇崗口岸定位為港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，實施一地兩檢安排，採用「合作查驗、一次放行」通關模式，整體通關時間會由現時約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

他說，12日早上六點三十分，旅客便可以開始使用皇崗口岸往返港深兩地。入境處會靈活調派人手，應付口岸開通初期可能突然增加的人流及車流，為旅客提供暢順有序的通關體驗。處方會與內地部門聯繫，密切留意人流及車流情況，即時採取應對措施。

香港海關助理關長蔣依莉說，皇崗口岸是首個採用「聯合一站式」車道之口岸，司機只要在車道的「信息採集一體機」提交證件，完成體溫探測及採集生物特徵，就可以一次過完成香港海關、衞生署、入境處、深圳邊境及深圳海關的五方查驗。皇崗口岸與其他口岸不同，離境車輛需要首先在「海關前置亭」停車，進行清關。完成後要跟隨顯示屏的指示，繼續前往查驗區。