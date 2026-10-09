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陸「十一」7天長假 出遊人次、總花費日均較去年成長
大陸為期7天的「十一」黃金周落幕，大陸文旅部今天公布，假期間國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費人民幣7384億元（約新台幣3.5兆），雖規模都比去年8天連假小，但從日均比較，數據較去年雙雙成長。
大陸今年「十一」黃金周自10月1日至7日，為期7天。新華社報導，大陸文旅部9日公告，今年「十一」假期，大陸全國文化和旅遊市場平穩有序。經文旅部數據中心測算，假期7天，全國國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費7383.75億元（單位人民幣，下同）。按可比口徑（日均）同比2025年分別增長6.3%、4.3%。
2025年的大陸「十一」長假，國內出遊8.88億人次、國內出遊總花費8090.06億元，但當時國慶與中秋假期合計共有8天。
大陸文旅部表示，今年「十一」期間，演出市場火熱，全國舉辦大型演出180場次，其中演唱會125場次、音樂節55場次。
此外，入境旅遊市場活躍。大陸全國共接待入境遊客298.3萬人次，按可比口徑（日均）同比2024年、2025年分別增長19%、6.5%。
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