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陸劇《蘭香如故》熱播 演員譚松韻：好劇讓兩岸共賞一脈相承的文化

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸女星譚松韻主演的古裝劇《蘭香如故》近日在兩岸熱播。圖／Disney+提供
大陸女星譚松韻主演的古裝劇《蘭香如故》近日在兩岸熱播。圖／Disney+提供

大陸女星譚松韻主演的古裝劇《蘭香如故》近日在兩岸熱播，大陸官媒人民日報海外版9日刊登譚松韻的署名文章表示，「一部好劇，讓兩岸觀眾共賞一脈相承的文化。願以文藝為橋，推動兩岸更多交流」。

這篇由譚松韻掛名撰寫，題為「東方留白處 蘭香暗自來」的文章刊登在9日的人民日報海外版七版「文化萬象」版。

譚松韻表示，《蘭香如故》裡的許蘭香，本是世家嫡女沈嘉蘭，一朝驟逢家族傾覆，改換身份蟄伏深宅，歷經身世浮沈與宅院磨難，卻始終向陽而生。「剛拿到劇本時，我便意識到，這個角色並非傳統意義上鋒芒畢露的強者，她的力量藏在隱忍與克制之中。」

譚松韻說，拍攝的過程，也是她和許蘭香一起走過她的人生的過程，她真切地感受到角色成長的力量與作品的人文溫度。而這份直抵人心的感染力，離不開劇組幕後團隊的匠心深耕。她提到，劇中每一處場景搭建，每一項美術設計，每一套妝容髮型造型，每一次禮儀指導，都十分用心細緻。在拍攝過程中，自己常常會被中華傳統文化之美和獨有魅力深深打動。

譚松韻指出，《蘭香如故》的底色，正是這份中式審美與人物情感表達。不追求濃烈外放的戲劇衝突，也不做直白袒露的情緒宣洩，一切意蘊都藏在留白裡、分寸中、細節處。飛檐迴廊的移步換景，揖拜起落的規矩分寸，連同人物藏在垂眸、指尖、進退間的體諒、善意與堅韌，都循著東方式的克制與溫柔。

說起許蘭香這個角色，譚松韻認為，最珍貴之處是她始終守著心底的道義，於塵埃裡慢慢扎根，最終活成一棵大樹，庇佑他人；縱使歷經滄桑，也依舊本心不改，蘭香如故。

譚松韻還表示，自己也欣喜於《蘭香如故》在「中國台灣地區」收穫的熱烈回響。她稱，一部好劇，讓兩岸觀眾共賞一脈相承的文化。同根同源的我們，很容易在傳統文化中尋得共鳴。願以文藝為橋，推動兩岸更多交流。

演員 兩岸 文化

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