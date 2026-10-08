陸科學家團隊造「核光鐘」運行 發表在《自然》網站

陸媒報導，北京清華大學物理系副教授丁世謙團隊，依託自主研製的148奈米連續波真空紫外雷射，以及與合作團隊共同研製的摻釷-229氟化鈣晶體，將雷射頻率鎖定至核躍遷，實現「核光鐘」運行。相關成果7日發表在國際期刊《自然》（Nature）網站。報導指，該工作與歐洲團隊同期完成，在國際上率先實現了釷-229核光鐘的運行。

新華社稱，原子鐘是利用原子內部的電子，在特定能級間的躍遷作為頻率基準，是目前世界上最準確的時間測量工具，像「聽電子的節拍」計時；核光鐘則是把「鐘擺」放進原子核內部，利用原子核不同能級間的躍遷來計量時間，相當於「聽原子核內部的節拍」計時。由於原子核尺度遠小於原子尺度，受外界電磁環境擾動影響更小，因而核光鐘有望提供比原子鐘更高精度、更實用的時間頻率基準。

央視引述丁世謙解釋，老式的鐘擺每秒鐘差不多擺動1次，可以通過數鐘擺擺動多少次來知道時間過了多少。這次的「核光鐘」是用原子核的節拍作「鐘擺」，節拍比掛鐘節拍快得多，每秒鐘差不多2,000兆次，把時間切割得非常細，通過數節拍次數，就可以知道精確的時間。

北京清華大學物理系主任、楊振寧高等研究院教授翟薈表示，核光鐘有望成為新一代時間頻率基準，其研製成功，是本世紀以來量子精密測量領域的重要突破。翟薈稱，核光鐘的研製成功及穩定運行，意味著量子操控的能力深入到原子核尺度，為量子精密測量和量子操控開闢新的研究方向。

《科技日報》8日提及，固態核光鐘亦具備潛在的小型化和工程化優勢，有望為衛星導航、深空探測等場景中的高精度時間頻率需求，提供實用的技術選擇，是當前量子精密測量領域國際競爭的重點。另外，核光鐘可為檢驗基本物理規律提供新的精密探測平台。