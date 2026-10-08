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中國人愛出門但少消費 專家指文旅消費有缺失待解

中央社／ 台北8日電

中國官方正鼓勵民眾休假、出遊以促進消費。但專家指出，當前文旅消費的產品吸引力不夠，部分地方政府仍缺乏足夠的市場化意識，不利民間資本經營優質的文旅資源。

今年中國「十一」長假一共7天。交通運輸部數據顯示，前5天全社會跨區域人員流動量累計達15.5億人次，年增長約0.8%。

近來數據顯示，遇到長假，中國出遊人次都有成長，但人均消費卻出現下降。以2025年為例，中國國內旅遊人次較上年成長16.2%，國內旅遊收入成長9.5%，收入增速明顯低於遊客人次增速；人均單次旅遊支出降至人民幣966元（約新台幣4540元），低於2023年的1004.6元和2024年的1024.8元。

微信公眾號「首席經濟學家論壇」今天刊發粵開證券首席經濟學家羅志恆文章，在整體收入分配不足、社保制度不完善等基礎上，具體針對文旅消費的問題提出分析。

他表示，當前文旅消費呈現「高頻化、近程化、個性化」特徵，主要問題是，客流成長尚未充分轉化為消費成長和綜合帶動效應，原因在於「出遊沒時間、產品少亮點、消費難放心」。

中國的景點經常被批評「古鎮千篇一律」，一些在地的旅遊攝影和餐飲服務等，也不時傳出價格不透明的消費糾紛。有些景區票價昂貴但設施破敗，今年9月，安徽等地方政府還出手整頓，摘除了一批4A級景區的牌子。

在旅遊產品方面，羅志恆說，部分地方政府長期依賴房地產開發和債務驅動的發展模式，經濟轉型期仍缺乏足夠的市場化意識，諸多優質文旅資源未充分開放給民間資本，而是用於抵押獲得金融資源以及解決部分就業等。

他指出，國企經營文旅的「動力不足、能力不夠」。對民間資本來說，「重資產」項目的前期投入較大，投資回收週期較長，進入意願低；至於「輕資產」項目，運營合作的權責收益安排又不夠清晰。

此外，文旅資源和配套設施的管理仍存在分割，譬如道路建成卻接駁不足、景點相鄰卻線路不暢、景區與周邊消費空間脫節等問題。

中國當前大力推動免簽入境，但這篇文章說，外國遊客入境消費潛力尚未充分釋放，在支付、飯店入住、景區購票、多語種服務以及面向境外遊客的旅遊產品設計和國際傳播等方面仍有不足。

中國人 消費 吸引力

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