42歲女美容院灌腸「腸子被捅穿」 腹膜炎送ICU險喪命

美容院「灌腸排毒」暗藏致命危機。繼中國大陸演員杜淳妻子王燦日前在直播中自爆被騙灌腸排毒，結果工作人員「灌錯位置」，近日再有女士在美容院灌腸時遭盲目加壓導致腸穿孔、引發「腹膜炎」在深切治療部（ICU）留醫。

《橙柿互動·都市快報》報導，42歲的李女士早前在美容院購買號稱能「排毒煥亮水光肌」的高端灌腸排毒套餐，但在灌腸期間，她突然感覺腹部傳來一陣撕裂般的劇痛，瞬間冷汗直冒、幾近休克。

李女士被送院搶救後，醫生發現不正規的灌腸操作已經將她脆弱的腸道捅破，導致腸穿孔，大量糞便和腸管內容物流入腹腔，引發瀰漫性腹膜炎，需送入深切治療部，幸救治及時，最終脫離危險。

浙江省立同德醫院肛腸外科主任陳誠豪介紹，灌腸是將一定量的液體通過肛門注入直腸和結腸，對於液體的溫度、用量、灌入壓力都有極其嚴格的要求，一旦操作不當，輕則水中毒、電解質紊亂，重則腸穿孔。

他指出，灌腸僅用於清潔腸道、直腸給藥或降溫等醫療用途，頻繁灌腸會破壞腸道菌群及腸道自身的排便反射，導致重度依賴性便秘。

陳誠豪提醒，灌腸不是日常養生手段，而是一項需要由醫護人員評估和操作的醫療行為，健康人根本不需要靠灌腸來「排毒」，患有急腹症、消化道出血、腸梗阻、心腦血管疾病及孕婦等人士更嚴禁灌腸，切勿在非醫療機構盲目嘗試。

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文章授權轉載自《香港01》