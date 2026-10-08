快訊

重磅建設啟動！蔣萬安宣布規畫松山機場遷移用做AI園區、住宅及公園

獨／LINE「2個月壞2次」後台突當機！官方親揭故障原因

幼兒遊學／豐富課程體驗海外生活 但我家孩子適合嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

42歲女美容院灌腸「腸子被捅穿」 腹膜炎送ICU險喪命

香港01／ 撰文：林芷瑩
大陸有女士在美容院灌腸時遭盲目加壓導致腸穿孔、引發「腹膜炎」。 圖／AI生成
大陸有女士在美容院灌腸時遭盲目加壓導致腸穿孔、引發「腹膜炎」。 圖／AI生成

美容院「灌腸排毒」暗藏致命危機。繼中國大陸演員杜淳妻子王燦日前在直播中自爆被騙灌腸排毒，結果工作人員「灌錯位置」，近日再有女士在美容院灌腸時遭盲目加壓導致腸穿孔、引發「腹膜炎」在深切治療部（ICU）留醫。

《橙柿互動·都市快報》報導，42歲的李女士早前在美容院購買號稱能「排毒煥亮水光肌」的高端灌腸排毒套餐，但在灌腸期間，她突然感覺腹部傳來一陣撕裂般的劇痛，瞬間冷汗直冒、幾近休克。

李女士被送院搶救後，醫生發現不正規的灌腸操作已經將她脆弱的腸道捅破，導致腸穿孔，大量糞便和腸管內容物流入腹腔，引發瀰漫性腹膜炎，需送入深切治療部，幸救治及時，最終脫離危險。

浙江省立同德醫院肛腸外科主任陳誠豪介紹，灌腸是將一定量的液體通過肛門注入直腸和結腸，對於液體的溫度、用量、灌入壓力都有極其嚴格的要求，一旦操作不當，輕則水中毒、電解質紊亂，重則腸穿孔。

他指出，灌腸僅用於清潔腸道、直腸給藥或降溫等醫療用途，頻繁灌腸會破壞腸道菌群及腸道自身的排便反射，導致重度依賴性便秘。

陳誠豪提醒，灌腸不是日常養生手段，而是一項需要由醫護人員評估和操作的醫療行為，健康人根本不需要靠灌腸來「排毒」，患有急腹症、消化道出血、腸梗阻、心腦血管疾病及孕婦等人士更嚴禁灌腸，切勿在非醫療機構盲目嘗試。

延伸閱讀：

大陸瘋傳「灌腸劑溝茶飲」兩日速瘦4公斤　有人飲到入急症室│有片

安徽男理髮店充值430萬做灌腸、針刺　身體不適欲退款遭拒

文章授權轉載自《香港01》

排毒 中國大陸 ICU

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

杭州24歲女狂吃2小時自助餐腹脹如球 開腹取出1.5公斤食物殘渣

如輪胎爆裂！夫妻激戰突「啪」一聲 49歲男下體劇痛發紫急送醫

24歲女節食後「放縱餐」吃到飽狂塞 醫剖腹「掏出1.5公斤殘渣」保命

陸女玩高空鋼索遭蜂群圍攻！被螫180針一度休克：以為會死

相關新聞

陸男信中獎4.2億赴京兌獎 失聯3個月竟被轉介內蒙放羊

大陸網路電信詐騙手法層出不窮，受害者隨後的遭遇更是光怪陸離。北京警方日前接獲民眾報案，指自己的哥哥趙某輕信網路高額中獎人民幣9,000多萬元（約新台幣4.2億元）的騙局，自行前往北京後，就與家人失去聯繫長達3個月。直到警方深入追查，意外發現趙某竟被轉介內蒙古放羊。

42歲女美容院灌腸「腸子被捅穿」 腹膜炎送ICU險喪命

美容院「灌腸排毒」暗藏致命危機。繼中國大陸演員杜淳妻子王燦日前在直播中自爆被騙灌腸排毒，結果工作人員「灌錯位置」，近日再有女士在美容院灌腸時遭盲目加壓導致腸穿孔、引發「腹膜炎」在深切治療部（ICU）留醫。

中國漫記／普亭拿出壓箱底優惠 看習近平接不接這個球

俄羅斯總統普亭10月1日在莫斯科瓦爾代國際辯論俱樂部舉辦的「瓦爾代論壇」上說，在議程商定前提下，他願意與中國大陸國家主席習近平及美國總統川普舉行三方會晤。他指的是11月18、19日在深圳舉行的APEC峰會，他願與習、川舉行一場中美俄的三巨頭峰會。但9月3日他在海參崴舉行的「東方經濟論壇」釋放的訊息，可能更加值得重視。

中國購物開箱 大量網友曬清單

二○二六年大陸十一黃金周，又一個與中國大陸有關的話題詞走入人們視野——China Haul（中國購物開箱）。詞條下，大量海外網友曬出自己的大陸購物清單，一條高讚評論被反覆引用：「勸大家來中國旅遊時盡量帶上空行李箱，你會在這裡買到筋疲力盡。」

電影《歡迎來龍餐館》 角逐奧斯卡

由文牧野執導、沈騰領銜主演的大陸電影《歡迎來龍餐館》，將代表大陸角逐第九十九屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。該片目前累計票房已超過人民幣廿三點五六億元（約台幣一一二億元），暫居二○二六年大陸年度票房第二。

陸十一長假 奔縣遊…最新旅遊關鍵詞

大陸十一長假告終，陸多家旅遊平台陸續發布旅遊消費觀察報告，飛豬報告顯示，原生旅遊接棒反向旅遊，成為大陸十一出遊新趨勢，該平台上自然風光、村寨類產品預訂量年增長超40%；去哪兒旅行報告稱，「奔縣遊」成為假期熱點，縣域遊客中超半數打卡兩座以上小城，平均遊玩時長五天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。