陸男信中獎4.2億赴京兌獎 失聯3個月竟被轉介內蒙放羊

大陸網路電信詐騙手法層出不窮，受害者隨後的遭遇更是光怪陸離。北京警方日前接獲民眾報案，指自己的哥哥趙某輕信網路高額中獎人民幣9,000多萬元（約新台幣4.2億元）的騙局，自行前往北京後，就與家人失去聯繫長達3個月。直到警方深入追查，意外發現趙某竟被轉介內蒙古放羊。

澎湃新聞報導，警方調查發現，趙某輕信網路高額中獎人民幣9,000多萬元的騙局，專程前往北京想要兌獎。警方曾攔下他、並幫他安排好返鄉，不料趙某在北京西站再次脫離監控，蹤跡全無。

警方隨後找到1名職業中介，得知趙某在發現中獎一事純屬騙局後盤纏用盡，在走投無路下聽了中介的話，被轉介紹前往內蒙古赤峰的荒蕪草原工作，而職位竟然是「放羊奴」。

專案小組隨即展開一場跨越北京及內蒙兩地的聯合搜尋行動。然而，當警方趕抵赤峰時，僅尋獲趙男遺失的身分證，人早已再次不知所向。

為找回失蹤者，警方在茫茫草原上持續走訪了超過100名牧民，駕車追蹤跨越逾1,000公里，最終在內蒙翁牛特旗的偏遠村落，成功尋回失聯3個月的趙某。

原來本身毫無放羊經驗的趙某，在工作期間因無法適應而獨自逃走。由於途中弄丟手機，加上在人跡罕至的內蒙草原上徹底迷失方向，後因體力不支、餓昏路旁。所幸當地熱心村民及時發現將他救起並暫時收留，趙某醒後因無處可去，就乾脆留在該村幫忙務農，直至警方上門。

目前，趙某已在警方協助下與家人平安團聚。警方再次藉此案例呼籲，切勿輕信網路上任何高額中獎騙局，在外遇到困難，及時向警方求助。