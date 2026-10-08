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香港出現「撞車碰瓷黨」 約9個月已669起疑案

中央社／ 香港8日電

在中國大陸橫行的「碰瓷」黨，近年突然在香港冒起，根據警方調查，今年至今，他們接獲669起涉嫌與「撞車碰瓷黨」有關的案件。

「碰瓷黨」是指有人故意製造事端或假象，借機向他人敲詐勒索，在大陸，這經常發生在交通意外中，肇事者假扮被車推倒受傷，向對方勒索金錢。

在香港，近年出現「撞車碰瓷黨」，類似案件年初被揭發後，引起社會關注，而警方也加強調查和執法。

警方昨天向媒體公布，繼年初及年中後，警方近日又採取了新一輪執法行動，拘捕了17名在交通意外發生後提出民事索償的人，涉款港幣2500萬元（新台幣1億元），合共拘捕了55人。

警方表示，被逮捕的17人之中，其中一人先後就交通意外提出索償12次，涉款364萬元。

警方公布，自1月起至今，他們持續接獲相關機構、多家保險公司及市民舉報，指有人在交通意外後提出民事索償─懷疑涉及詐騙；警方至今累計收到669起疑案，涉及索償金額1.37億元，初步調查有461起案件與同一律師事務所有關。

香港 中國大陸 大陸

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