陸十一長假 奔縣遊…最新旅遊關鍵詞

大陸十一長假告終，陸多家旅遊平台陸續發布旅遊消費觀察報告，飛豬報告顯示，原生旅遊接棒反向旅遊，成為大陸十一出遊新趨勢，該平台上自然風光、村寨類產品預訂量年增長超40%；去哪兒旅行報告稱，「奔縣遊」成為假期熱點，縣域遊客中超半數打卡兩座以上小城，平均遊玩時長五天。

今年大陸十一長假，「奔縣遊」成為輿論推廣熱詞。不少遊客的旅遊目的地從「北上廣深」等大城市向縣域小城轉移，他們選擇放慢節奏，沈浸式感受縣城風景。去哪兒旅行數據顯示，今年十一假期，熱門縣城酒店預訂熱度年增32%。

攜程數據顯示，年輕遊客群體是「奔縣遊」主力，25歲到34歲遊客占比接近四成，他們願意為限時秋色、在地特色奔赴小城，旅行決策更看重稀缺體驗而非景區名氣。

央廣財經報導，北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院教授吳麗雲表示，縣域匯集山水生態、鄉土民俗、道地美食，具備差異化的旅遊吸引力。意味大陸旅遊消費正從流量打卡走向深度體驗。

攜程昨（7）日發布數據顯示，今年中秋十一連假出行需求整體增長，入境遊訂單年增率高雙位數增長，大陸國內景區門票訂單同樣實現雙位數增長，包車遊訂單年增長近八成，包團定製遊增長超過五成；雲南、新疆、甘肅三地包車遊訂單增幅均超過1.5倍。

去哪兒旅行數據顯示，今年十一假期出遊熱度顯著高於往年。2,000公里以上長途航線預訂量年增超過四成，近三成遊客預訂兩座及以上城市酒店，「多城串遊」熱度年增長35%；途牛旅遊網聯合中國移動梧桐數據發布報告稱，受拼假帶動，今年十一假期出遊熱潮提前釋放，傳統熱門城市熱度領跑，小城遊、縣域旅遊加速增長；主打情緒價值與體驗型消費、慢節奏長停留的深體驗高品質旅遊產品，成為主流選擇。