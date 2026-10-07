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大陸前記者洪廣玉涉尋釁滋事被刑拘 疑因助大連櫻桃種植戶維權

中央社／ 台北7日電

中國媒體財新報導，北京科技報前記者、知名科普博主洪廣玉9月19日被大連市警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。消息人士稱，這跟他參與2022年大連櫻桃種植戶的維權活動有關。目前，該文章在財新已被刪除。

綜合香港星島日報及香港01報導，財新今天報導，洪廣玉是食品安全領域資深媒體人，北京科技報前記者，2013至2015年連續3年獲得北京新聞獎。他曾就食品領域「殭屍肉」「零添加」等問題發表看法。2026年以來他曾就「泡藥楊梅事件」、「嬰幼兒紙尿褲甲醯胺問題」和「白菜蘸甲醛」事件等在微博上發表看法。

財新引述洪廣玉的家屬指出，洪廣玉是在福建廈門家中被跨省帶走。拘留通知書顯示，洪廣玉於9月19日因涉嫌尋釁滋事罪，被大連市公安局中山分局刑事拘留。

報導表示，2022年，大連多名櫻桃種植戶因櫻桃樹死亡發起維權行動，洪廣玉曾幫助他們起草、修改檢舉資料，並在網上發聲。這些農戶是使用了大連殿龍公司的櫻桃植保方案後，出現上百畝櫻桃樹死亡。

洪廣玉被帶走前，大連櫻桃種植戶于可偉、紀小衛等人已被逮捕。據于可偉家屬提供的文書，于可偉在9月16日因涉嫌尋釁滋事罪被大連市中山區檢察院批准逮捕。

消息人士稱，于可偉涉嫌尋釁滋事罪與其在網上發布的言論有關，如他認為其櫻桃樹死亡維權訴訟官司打了多年沒有結果。

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