快訊

校事會議精進方案9日上路…教團不埋單 教育部：明年1月再檢視

立志當「軟飯女」！櫻花妹為嫁豪門苦讀成醫、狂練琴 閃婚悟出1真理

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

聽新聞
0:00 / 0:00

六大旅遊平台消費報告 大陸十一長假出遊型態在改變

中央社／ 上海7日電
圖為10月8日，江蘇南京旅客們在火車站出行。中新社
圖為10月8日，江蘇南京旅客們在火車站出行。中新社

中國主要旅遊平台都在今天發布十一假期旅遊消費分析，今年除了「請3休13」的「拼假」帶動長線旅遊，新一代遊客改變蜻蜓點水的旅遊型態，改赴有獨特風情的小縣城深度慢旅，願意為非遺等獨特體驗付費。

中國大陸今年中秋節之後請假3天就可接著十一假期連休13天。第一財經報導，北京、上海、南京、成都、廈門、杭州、廣州、武漢、深圳、重慶等地出遊人次名列熱門客源地榜單前10名；越來越多遊客願意為獨特的體驗付費，單個目的地停留天數延長，年輕遊客的旅遊支出中，在地消費金額超過交通費。

綜合中國媒體證券時報和第一財經報導，美團的消費洞察報告顯示，800公里以上長線遊訂單年增25%，31%用戶在單個目的地停留3天及以上，飯店連住訂單量年增31%。此外，遊客在目的地的消費需求更多元、體驗更深入，傾向運用人工智慧（AI）搜索一站式解決吃住行遊購娛的所有需求，美團AI管家「小團」搜索量比上個月增加29%。

攜程發布資料顯示，今年中秋到十一假期，入境遊訂單、中國國內景區門票訂單的年增率都是兩位數。中國國內包車遊訂單年增近8成，包團訂製遊年增逾5成，其中雲南、新疆、甘肅包車遊訂單增幅超過1.5倍。

途牛旅遊網聯合中國移動梧桐資料發布出遊消費盤點報告，小城遊、縣域旅遊加速增長；除了傳統文化遊、賞秋遊、紅色旅遊、觀賽觀演遊、夜遊等需求之外，主打情緒價值與體驗型消費、慢節奏長停留的深體驗高品質旅遊產品，成為新的主流選擇。

同程旅行發布旅遊消費盤點報告顯示，多地文旅消費券持續釋放消費活力，過夜遊、賞秋遊、縣域遊多點開花，出境遊與入境遊雙向升溫。

去哪兒旅行資料顯示，2000公里以上長途航線預訂量年增逾4成，「追秋航線」領跑；「奔縣遊」成為熱點，縣域遊客中超過半數打卡兩座以上小城，平均遊玩5天。

飛豬發布的出遊快報顯示，「原生旅遊」成為出遊新趨勢，自然風光、村寨類產品預訂量年增逾40%，喀什、百色、海西、宣城、武威等小城熱度高；古村類產品預訂數年增90%；非遺手作體驗、參觀類產品預訂量年增率翻倍。

十一長假 消費 武漢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遊輪經濟…入境遊 漸成發展重要助力

十一長假21.3億人次出行 日媒眼巴巴：中國遊客沒來日本 去哪了

極端高溫、暴雨頻發…避暑旅遊成趨勢 全球旅客瘋「追涼」

台灣人赴日韓旅遊重心轉向體驗類消費 萬事達統計年增四成

相關新聞

鍋貼變肉包…他砸30萬辦婚宴「7道菜遭掉包」 親家面前丟臉怒告飯店

半年前，江西南昌的胡先生為兒子預訂每桌2,599元人民幣（約新台幣12,354元）的高檔婚宴套餐，但婚宴當日有一半菜式疑被「偷龍轉鳳」，如石斑魚變桂花魚、羊排變燜羊肉、古巴龍蝦變波士頓龍蝦等，導致他在親友面前大失顏面，甚至與親家關係變差。

「來就是為了玩」福建動物園賣活雞餵猛獸 遊客轟殘忍 當局叫停

福建福清永鴻野生動物世界因在十一長假期間推出「活雞投餵」猛獸項目，引發現場許多帶著孩童的遊客反映「太殘忍」，福清市自然資源和規畫局6日派員赴現場核查。涉事動物園目前已全面下架猛獸區的三處活體投餵互動項目，改為後場內部操作，不在遊客觀賞視野內展示。

遊客投餵 四川宜賓江面漂滿白花花饅頭 「魚都要吃吐了」

四川宜賓合江門因金沙江與岷江匯合，加上野生魚類大量出現，成為知名觀魚打卡地。然而在今年十一假期期間，因遊客爆滿，大量向江中投餵白饅頭，導致江面上漂滿密密麻麻的白色食物。當地合江門街道辦事處與翠屏區市政園林管理中心6日回應表示，已關注到此現象並聯繫相關部門處理，將派員規勸遊客的投餵行為。

重慶違法盜礦 7人礦洞內遇暴雨溺斃 涉案21人被捕

重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局5日晚通報，當地查獲一宗違法盜礦案件，七人在盜礦時死亡，涉案21人被捕。初步調查，死者是因盜礦時因降雨引發礦洞突發漲水溺亡，村民表示，死者多是酉陽和秀山人，年齡從20多歲到50多歲不等。

穿4公斤「登山神器」可省力30% 中國50多個景區上線

十一假期，峨眉山景區爆火，帶著登山杖的遊客絡繹不絕。然而，熱鬧和雲霧繚繞之下，對於「徒步小白」而言，像天梯一樣的坡道，秒變「體力修羅場」。因此，大陸各大景區紛紛推出號稱可節省30%體力的「外骨骼」機器人，每小時只要49.9元人民幣，每天300元封頂。

吳奇隆富邦開球取消後再表態 「不賺錢也是這個立場」

台灣藝人吳奇隆日前在北京天安門廣場手持五星旗慶祝大陸十一「國慶」，引發兩岸輿論關注。原定為中華職棒富邦悍將開球的活動隨後取消。吳奇隆6日在社群平台發布遊覽北京天壇的影片，有網友留言「想來賺錢就好好的堅持住這個立場」，他親自回覆，「不賺錢也是這個立場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。