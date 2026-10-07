六大旅遊平台消費報告 大陸十一長假出遊型態在改變

中國主要旅遊平台都在今天發布十一假期旅遊消費分析，今年除了「請3休13」的「拼假」帶動長線旅遊，新一代遊客改變蜻蜓點水的旅遊型態，改赴有獨特風情的小縣城深度慢旅，願意為非遺等獨特體驗付費。

中國大陸今年中秋節之後請假3天就可接著十一假期連休13天。第一財經報導，北京、上海、南京、成都、廈門、杭州、廣州、武漢、深圳、重慶等地出遊人次名列熱門客源地榜單前10名；越來越多遊客願意為獨特的體驗付費，單個目的地停留天數延長，年輕遊客的旅遊支出中，在地消費金額超過交通費。

綜合中國媒體證券時報和第一財經報導，美團的消費洞察報告顯示，800公里以上長線遊訂單年增25%，31%用戶在單個目的地停留3天及以上，飯店連住訂單量年增31%。此外，遊客在目的地的消費需求更多元、體驗更深入，傾向運用人工智慧（AI）搜索一站式解決吃住行遊購娛的所有需求，美團AI管家「小團」搜索量比上個月增加29%。

攜程發布資料顯示，今年中秋到十一假期，入境遊訂單、中國國內景區門票訂單的年增率都是兩位數。中國國內包車遊訂單年增近8成，包團訂製遊年增逾5成，其中雲南、新疆、甘肅包車遊訂單增幅超過1.5倍。

途牛旅遊網聯合中國移動梧桐資料發布出遊消費盤點報告，小城遊、縣域旅遊加速增長；除了傳統文化遊、賞秋遊、紅色旅遊、觀賽觀演遊、夜遊等需求之外，主打情緒價值與體驗型消費、慢節奏長停留的深體驗高品質旅遊產品，成為新的主流選擇。

同程旅行發布旅遊消費盤點報告顯示，多地文旅消費券持續釋放消費活力，過夜遊、賞秋遊、縣域遊多點開花，出境遊與入境遊雙向升溫。

去哪兒旅行資料顯示，2000公里以上長途航線預訂量年增逾4成，「追秋航線」領跑；「奔縣遊」成為熱點，縣域遊客中超過半數打卡兩座以上小城，平均遊玩5天。

飛豬發布的出遊快報顯示，「原生旅遊」成為出遊新趨勢，自然風光、村寨類產品預訂量年增逾40%，喀什、百色、海西、宣城、武威等小城熱度高；古村類產品預訂數年增90%；非遺手作體驗、參觀類產品預訂量年增率翻倍。