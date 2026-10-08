電影《歡迎來龍餐館》 角逐奧斯卡

由文牧野執導、沈騰領銜主演的大陸電影《歡迎來龍餐館》，將代表大陸角逐第九十九屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。該片目前累計票房已超過人民幣廿三點五六億元（約台幣一一二億元），暫居二○二六年大陸年度票房第二。

綜合陸媒報導，《歡迎來龍餐館》官方微博七日宣布上述消息。該片由文牧野執導，沈騰領銜主演，蔣奇明、奧馬爾．謝里夫主演，李治廷特別出演。

《歡迎來龍餐館》以二○○三年伊拉克戰爭為背景，講述沈騰飾演的大陸廚師徐福，為還債遠赴中東經營中餐館，卻在戰亂中被迫捲入衝突，並在求生過程中守護孩童的故事。

影片自八月十一日暑期檔上映至今已近二個月，今年十一檔期間也維持熱度。截至七日，累計票房已超過人民幣廿三點五六億元，位居二○二六年大陸年度票房榜第二名，僅次於票房四十四點二億元（約台幣二一○億元）的《飛馳人生三》。

文牧野九月十六日在上海電影工作會上表示，在他看來，以戰火裡的中餐館為切口，用美食與戰爭形成強烈對照，刻畫被戰爭裹挾的普通人，探討「戰爭中不存在局外人」的現實，希望觀眾體會和平的珍貴。

除大陸外，香港選送由麥浚龍執導的犯罪驚悚片《風林火山》，台灣則選送陳玉勳執導的台灣時代劇《大濛》，角逐第九十九屆奧斯卡最佳國際影片。

美國影藝學院預計於十二月十五日公布最佳國際影片獎初選名單，明年一月廿一日揭曉最終五部提名作品，第九十九屆奧斯卡頒獎典禮則預定於明年三月十四日在洛杉磯舉行。