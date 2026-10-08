中國購物開箱 大量網友曬清單

二○二六年大陸十一黃金周，又一個與中國大陸有關的話題詞走入人們視野——China Haul（中國購物開箱）。詞條下，大量海外網友曬出自己的大陸購物清單，一條高讚評論被反覆引用：「勸大家來中國旅遊時盡量帶上空行李箱，你會在這裡買到筋疲力盡。」

這不是大陸熱詞首次刷屏海外。從China Travel到China Cool，從Chinamaxxing到China Haul，近來，一批以China為關鍵詞的熱詞接連出圈，折射出世界打量大陸、看待彼此的視角變遷。

最早走紅的China Travel，源自海外遊客依託一四四小時、二四○小時過境免簽政策，開啟了一場場說走就走的大陸之旅。免簽朋友圈持續擴容，入境通關日趨便捷，離境退稅服務從機場延伸至商圈…一系列的舉措持續落地，勾勒出大陸開放大門越開越大的清晰圖景。

大陸移民管理局數據顯示，二○二六年上半年，入境外國人二二九一點四萬人次，同比增百分之廿點四，免簽入境外國人一七八一點五萬人次。

今年十一假期，眾多海外博主的「China Haul」影片裡，茶葉、絲綢、大熊貓玩偶老三樣漸被口袋雲台、ＡＩ眼鏡、潮流玩具、養生好物等替代。正如彭博社報導所言，在華為、大疆門店體驗前沿科技，在泡泡瑪特挑選潮玩，已成為赴陸旅客的必做之事。

從Made in China到China Haul，大陸製造不再只是價廉物美的標籤，更承載著設計巧思、過硬品質、前沿科技以及中式生活方式。這一轉變，見證海外對大陸商品的認知，從單純產地標籤，轉向發自內心認可的主動品牌選擇。