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鍋貼變肉包…他砸30萬辦婚宴「7道菜遭掉包」 親家面前丟臉怒告飯店
半年前，江西南昌的胡先生為兒子預訂每桌2,599元人民幣（約新台幣12,354元）的高檔婚宴套餐，但婚宴當日有一半菜式疑被「偷龍轉鳳」，如石斑魚變桂花魚、羊排變燜羊肉、古巴龍蝦變波士頓龍蝦等，導致他在親友面前大失顏面，甚至與親家關係變差。
《都市現場》報導，今年2月，胡先生提前在南昌市新建區鉑金喜悅・宴會中心，預訂每桌2,599元的婚宴，共26桌，支付10,000元（約新台幣47,535元）定金。10月3日婚禮結束後，他按照約定結清54,900元（約新台幣26.1萬元）婚宴尾款，但次日陸續收到親友反饋，婚宴菜品不盡人意。
胡先生核對當初與酒店確認的婚宴菜單，發現原先預訂的14道菜式，足足有7道菜式與原定菜單不符，「我（定的）是石斑魚，他給我上的是桂花魚；手撕羊排上的燜羊肉；廣式叉燒鵝上的茶香鴨；粵式黑椒牛仔骨換了一個椒絲香脆骨；雞汁肉絲醃脆筍，他給我上的情深金湯燴珍菌；還有一個蒜蓉粉絲古巴龍變成了蒜蓉粉絲蒸波龍（波士頓龍蝦）」，另有2道主食鍋貼和糍粑也被換成鮮肉包和蛋撻。
胡先生直言，他在親友與親家面前「很沒面子」，甚至與親家關係變僵，對酒店擅自更改菜單極為憤怒，「這個錯誤完全是酒店的問題，我的訴求最起碼他要給我打個五折」。
對於婚宴菜式與菜單不符一事，相關負責人唐先生承認是酒店的工作失誤，銷售人員將新舊版本的菜單混淆所致，但強調菜式價值相同。事後，酒店提出賠償2萬元及請胡先生的親友吃飯道歉。胡先生拒絕接受酒店提出的賠償，並稱將通過法律途徑維護權益。
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文章授權轉載自《香港01》
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