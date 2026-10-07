快訊

2026年諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

聽新聞
0:00 / 0:00

陸音樂教師泰國失聯後安全返回上海 陸使館：勿輕信高薪招聘

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
10月1日，有網友在社群平台發布了一則緊急尋人啟事，稱自己的親友、上海某學校音樂教師王某於9月25日傍晚在泰國失聯。圖／取自觀察者網
10月1日，有網友在社群平台發布了一則緊急尋人啟事，稱自己的親友、上海某學校音樂教師王某於9月25日傍晚在泰國失聯。圖／取自觀察者網

新華社報導，大陸駐泰國大使館發言人7日表示，此前在泰國曼谷失聯的上海音樂教師，已於近日安全返回上海。

報導稱，大陸駐泰國使館再次鄭重提醒赴泰中國公民提高風險防範意識，切勿輕信高薪招聘許諾及非正規途徑商業項目邀約，仔細核實陌生人或熟人邀約動機，不輕易搭乘陌生人車輛。

使館並表示，「對自己和家人負責，切勿因盲目衝動、輕信許諾而令家人親屬擔憂牽掛」。

另據觀察者網，10月1日，有網友在社群平台發布了一則緊急尋人啟事，稱自己的親友、上海某學校音樂教師王某於9月25日傍晚在泰國失聯。根據網友發布的消息，該男子為上海人，33歲，9月24日晚間飛往曼谷，25日白天還可以透過微信聯繫，當天傍晚之後電話關機。

10月2日，澎湃新聞向失聯者所在的學校求證，校方指，王某確實是該校老師，該老師於9月24日正常下班離校，9月28日中秋假期後，學校發現他未到校，隨即聯繫該老師的家屬，才得知他已失聯。

校方當時稱，該老師的家屬已報警，學校正全力支持家屬、配合警方立案偵查。事件相關情況以警方後續通報為準。

大陸駐泰國大使館同日也表示，使館已接到有關上海一名音樂教師上周在泰國曼谷失聯的求助，已向泰國警方通報情況。當事人親屬委託人已在泰國報警，使館已敦促泰國警方盡快查明當事人下落。

泰國 失聯 音樂 高薪 曼谷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰國法政大學鎮壓事件50周年 學生盼正視歷史傷痛

曼谷豪雨多處淹水 IMF世銀年會前泰國備妥4級防洪方案

王心凌一段話 意外揭大陸對演唱會的管控有多嚴

中市國中生墜樓亡…父哽咽「本來要帶他去日本過生日」 要求市府調查

相關新聞

吳奇隆富邦開球取消後再表態 「不賺錢也是這個立場」

台灣藝人吳奇隆日前在北京天安門廣場手持五星旗慶祝大陸十一「國慶」，引發兩岸輿論關注。原定為中華職棒富邦悍將開球的活動隨後取消。吳奇隆6日在社群平台發布遊覽北京天壇的影片，有網友留言「想來賺錢就好好的堅持住這個立場」，他親自回覆，「不賺錢也是這個立場」。

「來就是為了玩」福建動物園賣活雞餵猛獸 遊客轟殘忍 當局叫停

福建福清永鴻野生動物世界因在十一長假期間推出「活雞投餵」猛獸項目，引發現場許多帶著孩童的遊客反映「太殘忍」，福清市自然資源和規畫局6日派員赴現場核查。涉事動物園目前已全面下架猛獸區的三處活體投餵互動項目，改為後場內部操作，不在遊客觀賞視野內展示。

遊客投餵 四川宜賓江面漂滿白花花饅頭 「魚都要吃吐了」

四川宜賓合江門因金沙江與岷江匯合，加上野生魚類大量出現，成為知名觀魚打卡地。然而在今年十一假期期間，因遊客爆滿，大量向江中投餵白饅頭，導致江面上漂滿密密麻麻的白色食物。當地合江門街道辦事處與翠屏區市政園林管理中心6日回應表示，已關注到此現象並聯繫相關部門處理，將派員規勸遊客的投餵行為。

重慶違法盜礦 7人礦洞內遇暴雨溺斃 涉案21人被捕

重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局5日晚通報，當地查獲一宗違法盜礦案件，七人在盜礦時死亡，涉案21人被捕。初步調查，死者是因盜礦時因降雨引發礦洞突發漲水溺亡，村民表示，死者多是酉陽和秀山人，年齡從20多歲到50多歲不等。

穿4公斤「登山神器」可省力30% 中國50多個景區上線

十一假期，峨眉山景區爆火，帶著登山杖的遊客絡繹不絕。然而，熱鬧和雲霧繚繞之下，對於「徒步小白」而言，像天梯一樣的坡道，秒變「體力修羅場」。因此，大陸各大景區紛紛推出號稱可節省30%體力的「外骨骼」機器人，每小時只要49.9元人民幣，每天300元封頂。

大陸選送《歡迎來龍餐館》角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片

由文牧野執導、沈騰領銜主演的大陸電影《歡迎來龍餐館》，將代表大陸角逐第99屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。該片目前累計票房已超過人民幣23.56億元（約新台幣112億元），暫居2026年大陸年度票房第2。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。