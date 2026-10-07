陸音樂教師泰國失聯後安全返回上海 陸使館：勿輕信高薪招聘

新華社報導，大陸駐泰國大使館發言人7日表示，此前在泰國曼谷失聯的上海音樂教師，已於近日安全返回上海。

報導稱，大陸駐泰國使館再次鄭重提醒赴泰中國公民提高風險防範意識，切勿輕信高薪招聘許諾及非正規途徑商業項目邀約，仔細核實陌生人或熟人邀約動機，不輕易搭乘陌生人車輛。

使館並表示，「對自己和家人負責，切勿因盲目衝動、輕信許諾而令家人親屬擔憂牽掛」。

另據觀察者網，10月1日，有網友在社群平台發布了一則緊急尋人啟事，稱自己的親友、上海某學校音樂教師王某於9月25日傍晚在泰國失聯。根據網友發布的消息，該男子為上海人，33歲，9月24日晚間飛往曼谷，25日白天還可以透過微信聯繫，當天傍晚之後電話關機。

10月2日，澎湃新聞向失聯者所在的學校求證，校方指，王某確實是該校老師，該老師於9月24日正常下班離校，9月28日中秋假期後，學校發現他未到校，隨即聯繫該老師的家屬，才得知他已失聯。

校方當時稱，該老師的家屬已報警，學校正全力支持家屬、配合警方立案偵查。事件相關情況以警方後續通報為準。

大陸駐泰國大使館同日也表示，使館已接到有關上海一名音樂教師上周在泰國曼谷失聯的求助，已向泰國警方通報情況。當事人親屬委託人已在泰國報警，使館已敦促泰國警方盡快查明當事人下落。