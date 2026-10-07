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長者遭血洗5.3億 港府考慮採取更多措施預防電話網路詐騙

中央社／ 香港7日電

電話和網路詐騙已成為香港主要犯罪活動，並以老人及退休人士受害最深，港府正考慮採取更多措施防範類似行騙案件。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺今天答覆立法會議員質詢時說，為加大力度預防和打擊電訊網路詐騙，政府正全面檢討電話智能卡（SIM）實名登記制的整體運作，同時著手制定更具針對性的強化措施。

他說，這些措施包括降低個人用戶可登記電話卡的數量上限，以及訂定全新罪行，包括在沒有合法權限或沒有合理辯解之下不當使用他人的電話卡，須負上刑事責任。

近幾年來，香港電話和網路詐騙情況日趨嚴重，當局先後採取了多項防預措施，包括所有在港使用的電話卡，必須完成實名登記才能使用，以及要求電信商監察網路識別風險等。

警方早前公布，今年首季，香港有9427宗詐騙案，總損失金額高達港幣18.5億港元（新台幣74億元）。在受害者之中，有1264名長者及退休人士，損失金額占5.3億元，較去年同期上升3成。

港府 詐騙 網路

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