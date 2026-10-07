吳奇隆富邦開球取消後再表態 「不賺錢也是這個立場」

台灣藝人吳奇隆日前在北京天安門廣場手持五星旗慶祝大陸十一「國慶」，引發兩岸輿論關注。原定為中華職棒富邦悍將開球的活動隨後取消。吳奇隆6日在社群平台發布遊覽北京天壇的影片，有網友留言「想來賺錢就好好的堅持住這個立場」，他親自回覆，「不賺錢也是這個立場」。

據環球網，吳奇隆10月1日在社群平台分享前往天安門廣場的影片。影片中他表示，「太好了，總算要出發去天安門了！」並透露自己30多年前曾與小虎隊成員一起去過天安門，如今再奔赴1場「屬於中國人的浪漫」。影片中也有吳奇隆揮舞五星旗、祝大家「國慶節」快樂的畫面。

富邦悍將原訂10月4日邀請吳奇隆赴新莊棒球場開球。不過，吳奇隆在分享上述赴天安門廣場影片後，悍將球團2日下午公告，「吳奇隆先生因個人身體不適，取消原訂10月4日開球活動。」

報導稱，吳奇隆方面尚未就開球活動取消一事回應。不過，4日當天，他的社群平台帳號發布他登長城的影片。影片中他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作，引發台媒解讀此舉是在「打臉」球隊所謂「身體不適」說法。

10月6日，吳奇隆再發布遊覽北京天壇的影片。影片裡他表示，「以前這邊遊客沒這麼多，現在物質生活滿足了，旅遊的人也增多了，再加上來自世界各地的朋友都希望能夠有機會認識『我們國家』，所以現在來的遊客非常多，太了不起了！」

影片發布後，有網友留言，「想來賺錢就好好的堅持住這個立場。」吳奇隆本人則回覆，「不賺錢也是這個立場！」隨後「吳奇隆不賺錢也是這個立場」、「吳奇隆舉國旗遭台灣取消活動」，話題登上微博熱搜。

另，前《環球時報》總編輯胡錫進7日上午在微博發文評論此事，並將吳奇隆與日前現身沈伯洋活動的蔡康永相提並論。胡錫進稱，「吳奇隆發布國慶在天安門手舉國旗視頻（影片），原定在台灣的棒球開球活動遭到取消。反過來，蔡康永因現身『台獨頑固分子』沈伯洋的造勢活動，其在大陸輿論場塌房，多家大陸公司與之切割。」

胡聲稱，「這是時代的十字路口，也是台灣藝人的十字路口。蔡康永選擇在大陸市場自殺，在島內『鳳凰涅槃』。既如此，大陸輿論沒義務攔他，更沒義務為他哭墳。」

吳奇隆遊覽天壇的影片發布後，有網友留言，「想來賺錢就好好的堅持住這個立場。」吳奇隆本人則回覆，「不賺錢也是這個立場！」圖／取自第一財經