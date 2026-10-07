大陸選送《歡迎來龍餐館》角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片

由文牧野執導、沈騰領銜主演的大陸電影《歡迎來龍餐館》，將代表大陸角逐第99屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。該片目前累計票房已超過人民幣23.56億元（約新台幣112億元），暫居2026年大陸年度票房第2。

綜合陸媒報導，《歡迎來龍餐館》官方微博7日上午宣布上述消息。該片由文牧野執導，沈騰領銜主演，蔣奇明、奧馬爾．謝里夫主演，李治廷特別出演。

《歡迎來龍餐館》以2003年伊拉克戰爭為背景，講述沈騰飾演的大陸廚師徐福，為還債遠赴中東經營中餐館，卻在戰亂中被迫捲入衝突，並在求生過程中守護孩童的故事。

影片自8月11日暑期檔上映至今已近2個月，今年十一檔期間也維持熱度。截至7日，累計票房已超過人民幣23.56億元，位居2026年中國年度票房榜第2名，僅次於票房44.20億元（約新台幣210億元）的《飛馳人生3》。

文牧野9月16日在上海電影工作會上表示，在他看來，「以戰火裡的中餐館為切口，用美食與戰爭形成強烈對照」，刻畫被戰爭裹挾的普通人，探討「戰爭之中不存在局外人」的現實，希望觀眾體會和平的珍貴。

除大陸外，香港選送由麥浚龍執導的犯罪驚悚片《風林火山》，台灣則選送陳玉勳執導的台灣時代劇《大濛》，角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。

美國影藝學院預計於12月15日公布最佳國際影片獎初選名單，明年1月21日揭曉最終5部提名作品，第99屆奧斯卡頒獎典禮則預定於明年3月14日在洛杉磯舉行。