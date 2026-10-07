歐盟貿易專員明赴陸「最後談判」

為處理中歐貿易失衡疑慮，歐盟和中國大陸官員自六月以來持續談判。歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇將於十月八日至九日前往北京，與中國大陸官員進行關鍵談判，試圖避免貿易戰爆發。

法國、德國近日向歐盟委員會提交非正式文件，要求歐盟強化使用貿易防禦措施，並推出多項新的貿易保護工具。大陸商務部發言人昨晚回應稱，保護主義提升不了競爭力，脫鉤斷鏈只會損人不利己，並喊話法德作為全球重要經濟體，「不要鼓動歐盟動輒使用保護主義工具，更不要將經貿問題政治化和泛安全化，避免以錯誤方式走錯誤道路並最終反噬自己」。

塞夫柯維奇此前表示，歐盟期望相關談判進程在十月前取得成果，被視為進一步提高本周會談的籌碼。歐盟也逐步強化對中貿易防衛措施，包括提高自全球進口的鋼鐵產品關稅至百分之五十、對方向性電磁鋼片及部分下游產品實施臨時保障措施等。另一方面，中方也在累積談判籌碼。大陸三日對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。

塞夫柯維奇一日在X發布和大陸貿易談判代表李成鋼會面的照片，並宣布自己下周將訪北京。他強調「我和我的團隊真心致力於推動歐盟與中國之間亟需的貿易再平衡。我們保持著密切聯繫，力求取得實質成果」。

法國國際廣播電台報導，塞夫柯維奇此行使命重大，被形容為「最後的談判」。一旦破裂，中歐貿易戰可能爆發，且中國報復手段龐大，首先可能是限制甚至禁止在能源、國防、人工智慧、航天等戰略性領域不可或缺稀土及戰略金屬的出口。