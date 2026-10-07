北京國家大劇院 好戲雲集

北京國家大劇院「醇．萃古典」系列、「大戲看北京」二○二六北京國際戲劇展演季、二○二六北京人藝國際戲劇邀請展、第廿九屆北京國際音樂節等精彩活動陸續啟動…最近，北京舞臺好戲雲集，進入璀璨奪目的「世界時間」。

北京國家大劇院舞臺上，王健與約蘭．索舍爾，大提琴與吉他，兩位名家、兩把樂器以舒伯特、皮亞左拉等作曲家的名篇為語彙，展開對話。頂尖陣容、極致演繹，是北京國家大劇院「醇．萃古典」系列最奪目的基調，約卅場演出包含音樂會、歌劇等不同形式。今年，該系列由指揮大師安東尼奧．帕帕諾率百年名團倫敦交響樂團開啟，隨後，維也納愛樂樂團、馬林斯基交響樂團、費城交響樂團，以及郎朗、王羽佳等一線大團名家亮相。

另外，俄羅斯三大芭蕾名團，莫斯科大劇院芭蕾舞團、馬林斯基劇院芭蕾舞團、聖彼德堡艾夫曼芭蕾舞團也依次亮相北京國家大劇院。

十月啟幕的「大戲看北京」二○二六北京國際戲劇展演季將持續到今年年底，來自世界各地的一二○部大戲好戲輪番上演。二○二六北京人藝國際戲劇邀請展彙聚十二個國家和地區的十九部大小劇場精品劇碼。第廿九屆北京國際音樂節推出十二場高水準演出，指揮巨匠迪圖瓦、「天才」小提琴家蔡珂宜、享譽樂壇的倫敦愛樂樂團等奉上精彩演出。

北京舞臺承載的不只有演出的精彩，還有友誼的溫度。北京國家大劇院演出部副部長王路藜介紹，「藝術家們對北京觀眾非常重視，他們不是來完成一個行活。」最近幾年，捷傑耶夫親率的馬林斯基劇院頻繁到訪，繼去年合作後，今年，馬林斯基交響樂團與北京國家大劇院再牽手，聯合演出普契尼歌劇《托斯卡》。

第廿九屆北京國際音樂節的重磅作品歌劇《魔笛》也以不同文化的碰撞交融為基石。這部由香港歌劇院、南澳洲國家歌劇院、北京國際音樂節、中央歌劇院四家機構跨越三地聯合製作的作品，大膽把德語奇幻故事移植進東方都市語境。