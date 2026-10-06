人妻坐月子暴肥至213公斤 奶奶學煮健康餐助成功瘦身

傳統觀念常認為「坐月子要多吃進補」，但若暴飲暴食補得過頭，恐對身體造成巨大負擔。據大陸傳媒《小莉幫忙》報導，河南新鄉新手媽媽小郭，坐月子期間獲奶奶悉心照顧，每日吃5至6餐，且偏愛在深夜進食油炸零食與甜飲，結果出月時體重竟飆升至426斤（市斤，下同，約213公斤），連抱孩子都感到吃力。所幸意識到健康風險後，其奶奶親自研習低油低鹽的減脂餐，輔助媳婦在1年內成功減去179斤（約89.5公斤），重拾健康生活。

奶奶包辦家務 凌晨肚餓亦起身煮食

小郭表示，嫁入夫家後生活較輕鬆，平日毋須處理太多家務。到產後坐月子期間，奶奶除了協助照顧嬰兒、餵奶及夜間哄睡，在飲食方面亦幾乎有求必應。她憶述，自己坐月子時「除了睡就是吃」，每日最少吃5至6餐，有時凌晨1至2點感到肚餓，只要打電話給奶奶，對方便會起床替她熱飯或煮食。小郭當時偏愛油炸食品、零食、外賣及含糖飲品，加上又甚少運動，故體重持續上升。直到坐完月子後量體重，才發現已達213公斤。她形容，當時走幾步便會氣喘，就連抱孩子亦變得吃力。

奶奶轉學煮減脂餐 1年減去89公斤

體重飆升帶來的健康危機，讓小郭與家人驚覺事態嚴重。為了幫助媳婦重獲健康，那位被網友封為「神仙婆婆」的奶奶（即家姑）迅速改變策略，開始主動學習科學減脂飲食。她每天精心準備少油少鹽的健康餐，包括蝦仁蛋花湯、涼拌雞蛋以及清炒瘦牛肉等，嚴格控制熱量與油脂攝入。在奶奶的悉心照料與飲食調整下，小郭堅持了1年時間，成功減掉89公斤，並順利實現「三年抱兩」的幸福生活。談及為何對媳婦如此體貼，奶奶以過來人身份訴說原因：「我結婚時沒有婆婆，我自己受過的罪，絕不讓兒媳再受一次。」這番真摯話語感動了無數網友。

醫生警告盲目大補隱患多 科學坐月子切忌暴飲暴食

小郭的親身經歷也為廣大新手媽媽敲響了健康警鐘。她以過來人身份提醒媽媽們，坐月子絕非「吃得越多越好」，應盡量戒掉香脆零食、外賣及甜飲料，且晚上8點後避免大量進食。醫療專家指出，產後盲目暴飲暴食、過度進補且缺乏適度活動，極易引發高血壓、關節負擔過重等健康隱患。科學的產後護理講究的是均衡營養與適度休息，而非盲目囤積熱量。唯有建立正確的飲食習慣，才能真正達到保護產婦身體與促進產後恢復的目的。

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文章授權轉載自《香港01》