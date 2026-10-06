快訊

蹭吃蹭喝！曝徐佳青一家訪溫哥華僑社照 陳智菡：外館涉共犯結構

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

敦煌鳴沙山十一滿山都是遊客 騎駱駝還得排隊等綠燈

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年十一長假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區再現「堵駱駝」場景。圖／取自新民晚報
今年十一長假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區再現「堵駱駝」場景。圖／取自新民晚報

十一黃金周假期，大陸不少景區人流如織。這幾天，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區也吸引不少遊客，景區「堵駱駝」的場景再現。而且這幾天所有的駱駝都「加班」到夜裡，千軍萬馬有如大軍出征匈奴。

甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區湧入大批遊客，整座沙丘坐滿人，駱駝大隊綿延數公里，一眼望不到頭，再現「堵駱駝」奇景。景區工作人員表示，騎駱駝從早上6點開始到晚上7點40分結束，駱駝每天分早、中、晚「三班制」上工，每個駝號對應兩到三峰駱駝。遊客花人民幣130元可騎行約30到40分鐘，有工作人員指引帶隊沿固定路線行進，但正值十一客流量大，騎駱駝需要長時間排隊等待。

據《極目新聞》報導，景區正舉行「絲路華彩・盛世巡遊」十一主題活動，每晚有NPC（引導劇情或作為背景中的路人）巡遊及歌舞表演，不定期還有無人機表演。廣州遊客李女士說，「景區感覺有一億人」，但敦煌旅遊管理很好，活動散場後，景區還專門協調多路公交車免費接送遊客。

據遊客發布的短影音顯示，十一假期期間鳴沙山月牙泉，整座沙丘都已「擠滿了人」，一批又一批的駱駝大軍正「全員上崗」，馱著遊客們「出征」。駱駝大隊綿延數里一眼望不到頭，場面非常壯觀。由於行人的步道和駱駝的通道有兩個交叉點，在人流量較高的時段，會出現「堵駱駝」的情況。對於鳴沙山景區整座山頭滿是人，有大陸網友打趣稱：「西出陽關全故人」。

駱駝 大陸 遊客

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紅燈亮駱駝停…陸十一長假景點爆滿 敦煌驚現「駱駝大塞車」

中國十一長假瘋「奔縣遊」 景區熱度Top10全由小城包攬

陸十一長假10萬遊客湧入這座5萬人小城 文旅局長親自幫鋪床

趁黃金周花218元過戲癮 橫店擠滿甄嬛、短劇NPC不夠用

相關新聞

敦煌鳴沙山十一滿山都是遊客 騎駱駝還得排隊等綠燈

十一黃金周假期，大陸不少景區人流如織。這幾天，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區也吸引不少遊客，景區「堵駱駝」的場景再現。而且這幾天所有的駱駝都「加班」到夜裡，千軍萬馬有如大軍出征匈奴。

東航空姐下跪事件 中國航協籲依法維護乘務權益

針對上周發生的中國東方航空空姐下跪事件，中國航空運輸協會發文呼籲，要依法維護乘務權益，同時也籲請旅客理性維權。東方航空目前已暫停對這名乘客提供承運服務。

內蒙景區酒店1晚200元竟是民宅 阿爾山官方：無照經營

內蒙古阿爾山近日一段標題為「阿爾山景區200元(人民幣，以下同)一晚的大酒店」的短影音引發關注。當地市場監督管理局通報，影片拍攝地點其實是當地居民自有住宅，當事人未辦理營業執照，私自對外提供住宿接待服務，構成無照經營。

王心凌一段話 意外揭大陸對演唱會的管控有多嚴

10月3日，在黑龍江哈爾濱舉行的「先鋒音浪」群星演唱會，台灣歌手王心凌作為壓軸藝人登台。在互動環節，台下一名男粉絲高喊：「姐姐我好冷，下來抱抱我！」王心凌笑答：「我真的沒辦法下去，我也沒辦法邀請你上來……這台上都得報批的，知道吧？你沒報批，不能上來。」

央視紀錄片 揭緬北詐團頭目家中現金多到發霉

大陸央視5日播出紀錄片，回顧公安機關打擊電詐過程。片中並提及，緬北電詐頭目鮑岩板家中的錢多到發霉，鮑岩板經常在房頂和院子裡曬錢以防止現金發霉。

重慶發生違法盜礦 7人礦洞內遭遇暴雨溺斃

重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局10月5日晚通報，當地近日查獲一宗違法盜礦案件，7人在盜礦時因降雨引發礦洞突發漲水溺亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。