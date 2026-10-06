敦煌鳴沙山十一滿山都是遊客 騎駱駝還得排隊等綠燈

十一黃金周假期，大陸不少景區人流如織。這幾天，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區也吸引不少遊客，景區「堵駱駝」的場景再現。而且這幾天所有的駱駝都「加班」到夜裡，千軍萬馬有如大軍出征匈奴。

甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區湧入大批遊客，整座沙丘坐滿人，駱駝大隊綿延數公里，一眼望不到頭，再現「堵駱駝」奇景。景區工作人員表示，騎駱駝從早上6點開始到晚上7點40分結束，駱駝每天分早、中、晚「三班制」上工，每個駝號對應兩到三峰駱駝。遊客花人民幣130元可騎行約30到40分鐘，有工作人員指引帶隊沿固定路線行進，但正值十一客流量大，騎駱駝需要長時間排隊等待。

據《極目新聞》報導，景區正舉行「絲路華彩・盛世巡遊」十一主題活動，每晚有NPC（引導劇情或作為背景中的路人）巡遊及歌舞表演，不定期還有無人機表演。廣州遊客李女士說，「景區感覺有一億人」，但敦煌旅遊管理很好，活動散場後，景區還專門協調多路公交車免費接送遊客。

據遊客發布的短影音顯示，十一假期期間鳴沙山月牙泉，整座沙丘都已「擠滿了人」，一批又一批的駱駝大軍正「全員上崗」，馱著遊客們「出征」。駱駝大隊綿延數里一眼望不到頭，場面非常壯觀。由於行人的步道和駱駝的通道有兩個交叉點，在人流量較高的時段，會出現「堵駱駝」的情況。對於鳴沙山景區整座山頭滿是人，有大陸網友打趣稱：「西出陽關全故人」。