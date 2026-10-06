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足球交流 貴州「村超」簽約馬來西亞首個海外賽區
中國貴州省「村超」第一個海外賽區簽約，將常態化舉辦馬來西亞「村超」分賽區賽事。據報，此次合作將在馬來西亞賽區引進整套「村超」運行模式，雙方將以足球為支點，帶動文化、經濟交流。
「村超」始於2021年夏天，幾個苗族青年用舊輪胎當球門，在榕江縣車江大壩赤腳在曬穀場上追著一顆漏氣的足球奔跑，最終發展成現象級地方活動，帶動了地方經濟發展。
陸媒中新社報導，貴州「村超」體育產業集團與馬來西亞雪蘭莪華人體育會5日舉行戰略合作簽約儀式。
十一長假期間，貴州「村超」第3屆國際足球賽開跑，來自南美洲、歐洲、亞洲、非洲等地的551名球員齊聚貴州省榕江縣，其中，馬來西亞派出2支球隊參加。
根據簽署的戰略合作協議，雙方將搭建「傳播—賽事—人才」三位一體協作閉環，全方位落地本土化「大馬版村超」。貴州村超傳播總策劃歐陽章偉表示，這次合作並非簡單舉辦友誼賽，馬來西亞賽區將完整引進整套「村超」運行理念與模式，雙方以足球作為支點，帶動兩國文化、經濟雙向交流。
根據報導，在國際傳播上，將借力海外新媒體平台，打通海外傳播管道。在賽事上，將互派隊伍參與聯賽，常態化舉辦馬來西亞「村超」分賽區賽事；在青訓人才層面，建立足球教練雙向交流通道，互派專業教練開展授課、實操培訓。
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