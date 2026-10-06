「無理由退貨」遭濫用 大陸電商「防退貨絲帶」走紅

大陸電商七日「無理由退貨」遭部分消費者濫用，迫使商家各出奇招。有商家在衣服加上長達2.4公尺的一次性絲帶，防止消費者「穿完就退貨」，相關話題近日登上微博微信等社媒熱搜。

據中國青年報報導，電商中的女裝是「無理由退貨」重災區，退貨率普遍在50%至80%，商家「賣10件退8件」已成常態。商家為此各出奇招，一種「防拆絲帶」逐漸流行：商家在衣服加裝超長絲帶，顏色醒目、無法隱藏、一拆即毀，並註明「一經拆除不設退換」。

還有商家採用A4紙大小的「巨無霸吊牌」，防止有人將未拆吊牌的衣服穿出街。有商家表示，換上巨型吊牌等手段確實有效降低退貨率。

江蘇省消費者權益保護委員會指出，巨型吊牌防退貨現象的出現，一方面是部分消費者濫用無理由退貨，商家為保障自身權益的無奈之舉；另一方面反映網購商品的品質差、尺碼不準等問題，商家「一刀切」作法不利網上服裝零售行業的健康發展。

另據南方都市報，大陸部分消費者濫用七天無理由規則，將新衣穿戴拍照、出席活動後隨即退貨，庫存摺價、物流損耗、客服人力，多重成本一層層壓向商家。

七天無理由退貨，是大陸法律賦予消費者的「後悔權」，但這份權利有著核心前提。《網路購買商品七日無理由退貨暫行辦法》已明確規定，退貨商品應保持「完好」，服裝類商品不完好的標準就包括「商標標識被摘、標識被剪，商品受汙、受損」。