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東航空姐下跪事件 中國航協籲依法維護乘務權益

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
針對上周發生的中國東方航空空姐下跪事件，東方航空目前已暫停對這名乘客提供承運服務。圖／截自抖音影片
針對上周發生的中國東方航空空姐下跪事件，東方航空目前已暫停對這名乘客提供承運服務。圖／截自抖音影片

針對上周發生的中國東方航空空姐下跪事件，中國航空運輸協會發文呼籲，要依法維護乘務權益，同時也籲請旅客理性維權。東方航空目前已暫停對這名乘客提供承運服務。

中國航協5日在微信公號發文指出，今年7月1日施行的大陸《民航法》明確規定，禁止在民用航空器內尋釁滋事，禁止辱罵、毆打機組人員，並在第六章增設「旅客權益保護」專節。保護旅客合法權益與維護民航運輸安全及從業人員職業尊嚴，是新法的一體兩面，不可偏廢。

中國航協為此呼籲行業堅決支持會員航空公司依法維護員工履職權益，不容乘務員人格尊嚴和履職權益被踐踏。旅客在客艙內辱罵、恐嚇工作人員的行為，均超出正常維權的合法邊界，涉嫌違反民航法和治安管理處罰法規定。

航協也呼籲會員航空公司優化機上擾亂行為現場處置流程，嚴格落實「機長統一領導、全員密切配合」的機上事件處置原則，持續強化前置預判、空地聯動、規範取證、警企協同等能力體系建設，降低一線員工處置應對突發事件的履職風險，提升機上事件處置調查的效率與規範性。

此外，航協還呼籲旅客文明乘機、理性維權。對服務不滿應通過投訴、申訴、訴訟等合法渠道表達訴求，不能以辱罵、侮辱人格的方式「維權」，也不能刻意放大爭議、堅持不合理訴求或進行惡意投訴，分散一線履職精力、佔用消耗公共資源。

事件源於東航一名空姐9月28日在合肥飛大連的航班上，不慎將餐車碰到一名男乘客的手肘。男子在空姐道歉後仍不依不饒，空姐一度下跪求諒解，連乘務長、副機長來協調，依然未果。

東航9月30日首次通報，因未說明空姐下跪情況，也未交代是否會對涉事乘客採取進一步措施，被指回應令人寒心。

人民日報客戶端10月2日評論稱，面對明顯過激行為，航空公司的處置不能只停留在現場勸解、安撫，更應敢於依規制止、落地後移交有關部門處理，若一味息事寧人，只會縱容無理者得寸進尺。

東航於是在10月3日再次通報，稱已就涉事乘客嚴重侵害公司員工人格尊嚴等行為向公安機關報案，並暫停對這名乘客提供承運服務。

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