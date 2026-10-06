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王心凌一段話 意外揭大陸對演唱會的管控有多嚴

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
王心凌日前在演唱會上的一句話，意外讓外界知悉，原來在大陸舉辦演唱會歌手不能隨意下舞台，未經報批人員也不能上台。圖／截自影片
王心凌日前在演唱會上的一句話，意外讓外界知悉，原來在大陸舉辦演唱會歌手不能隨意下舞台，未經報批人員也不能上台。圖／截自影片

10月3日，在黑龍江哈爾濱舉行的「先鋒音浪」群星演唱會，台灣歌手王心凌作為壓軸藝人登台。在互動環節，台下一名男粉絲高喊：「姐姐我好冷，下來抱抱我！」王心凌笑答：「我真的沒辦法下去，我也沒辦法邀請你上來……這台上都得報批的，知道吧？你沒報批，不能上來。」

王心凌這句「你沒報批不能上來」引發不少大陸網友關注。對此，浙江《錢江晚報》等媒體引述北京市康達（南昌）律師事務所高級合夥人、律師肖杰表示，根據中國大陸《大型群眾性活動安全管理條例》，預計參加人數達到1000人以上的演唱會，屬「大型群眾性活動」，必須事先向公安機關申請安全許可。

該《條例》明定：「對經安全許可的大型群眾性活動，承辦者不得擅自變更活動的時間、地點、內容或者擴大大型群眾性活動的舉辦規模。」

報導稱，一個未經審核的觀眾突然進入舞台區域，會使既有安保部署瞬間出現空白。同時，上台人員的身分、意圖、行為均未經任何篩查，對藝人本人、舞台設備以及其他觀眾都可能構成不可預知的安全風險。粉絲若強行上台，其行為直接觸犯《治安管理處罰法》紅線。

有網友表示，原來王心凌這段話還真不是段子。

此外，演唱會結束後觀眾往往會高喊「安可」（Encore），不少歌手在歌迷熱情呼喊下常會重返舞台加碼演出，但這在中國大陸卻可能違反《營業性演出管理條例》等相關規定，面臨罰款等處罰。‌‌

大陸著名音樂人劉歡9月25日在上海病逝。次日，那英在成都演唱會互動環節，身穿黑衣哽咽清唱了《彎彎的月亮》，致敬這位她相識30多年的老友。‌‌結果9月28日，「那英臨時加唱《彎彎的月亮》會被罰款嗎」就衝上網路熱搜。

有媒體致電演唱會主辦方，主辦方僅稱「不方便說」；詢問成都市金牛區文體旅遊局，該局人員則表示，「還在了解和調查核實當中，如果沒有報批臨時演唱，會依法依規辦理」。

所幸，成都市文化廣電旅遊局最終於9月29日通報稱，以那英未完整演唱整首歌，‌不屬於變更節目須重新報批的情形‌，因此不構成違規。‌‌

王心凌 演唱會 大陸

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