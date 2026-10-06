央視紀錄片 揭緬北詐團頭目家中現金多到發霉

大陸央視5日播出紀錄片，回顧公安機關打擊電詐過程。片中並提及，緬北電詐頭目鮑岩板家中的錢多到發霉，鮑岩板經常在房頂和院子裡曬錢以防止現金發霉。

據央視新聞報導，由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，10月5日至7日在央視綜合頻道傍晚6時檔首播。紀錄片展現中國公安機關會同有關部門開展打擊緬北涉華犯罪專項工作，徹底剷除緬北四大家族等犯罪集團的過程。

央視新聞稱，早就進入中國大陸警方視線的鮑岩板曾是緬甸「佤邦」勐波縣縣長、建設部部長，何春田曾是「佤邦」勐能縣縣長。在他們的庇護下，「佤邦」支撐了很多「官匪一體」、高度組織化的電詐犯罪集團。高峰時期，僅「佤邦」勐波地區就有電詐窩點265個，涉詐有近6萬人。

報導還提到，為防止家中存放的巨額現金發霉，「鮑岩板經常在房頂和院子裡曬錢，成為當地一景」。鮑岩板犯罪集團主要成員郭某賀說：「聽說他家有個大庫房，專門往那個庫房裡裝錢。有個警衛員把大門的，偷他一千來萬，他都不知道，因為他錢多。」

此外，緬北白家犯罪集團首要分子白應蒼也在片中出鏡。據「長安街知事」微信公眾號報導，白應蒼是緬甸果敢同盟軍原副司令白所成的二兒子，曾擔任果敢自治區民兵大隊隊長、財政局副局長等職務，主導建立多個電信詐騙園區，已於2026年2月2日遭中共執行死刑。

紀錄片稱，中方工作組曾三次約見果敢四大家族代表，但收效甚微。果敢四大家族即白所成家族、魏超仁家族、劉正祥家族和劉國璽家族。

紀錄片也播出白應蒼臨刑前的採訪內容。白應蒼說：「2023年9月份才知道，就是中國要動真格了。是因為中國這邊的官員去邊境給我們開會，讓我們一定要清除詐騙，無條件地清除詐騙。我們也開了三次會。當時明學昌說，不做我們沒得吃，不做要吃什麼。」

白應蒼說：「一開始的時候我們也想著先看一下其他家的動靜，其他家交我們也交，其他家不交，我們也就不交了。」