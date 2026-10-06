金秋蟹肥 黃河大閘蟹香飄海內外

進入秋天，吃大閘蟹的季節又來到！除了江南的大閘蟹，近年黃河邊上也養起大閘蟹，且將通過冷鏈物流運往千家萬戶。

中新社報導，位於黃河岸邊的山西運城臨猗縣孫吉鎮薛公灘，十月初蟹農撐船穿行水中將一隻隻青背白肚、金爪黃毛的大閘蟹被撈出水面，薛公灘養蟹人張俊來自安徽蕪湖，十幾年前他來到臨猗縣種植蓮藕，發現黃河灘塗水質較好。他家裡祖祖輩輩養蟹，他便想到養蟹。他抱著試一試的心態，二○一二年，把蟹苗投進藕田試驗，二○一四年試養三十畝螃蟹，成為臨猗縣第一個養螃蟹的人。

臨猗縣黃河灘塗面積廣闊，屬鹽鹼地，引入黃河淡水後，加上晝夜溫差大的自然條件，適合螃蟹生長。張俊表示，這裡養出的螃蟹口感鮮甜回甘，吃完後手上沒有腥味，還比中國南方早上市半個月。

二○一四年那三十畝試驗塘產出的螃蟹賣到上海，同等規格每斤售價比別人的螃蟹高出十元（人民幣，下同）。此後他逐年擴大蟹塘規模，發展到如今的三千畝。

在張俊帶動下，臨猗縣黃河灘塗大閘蟹養殖漸成氣候，目前僅孫吉鎮黃河大閘蟹養殖面積就達五千餘畝，年產值突破四千萬元。同時，與臨猗縣相鄰的萬榮縣、永濟市等地農戶也加入養蟹行列。

從「南蟹北養」到「本地化繁育」，當地養蟹技術也在迭代。張俊說，過去從南方調運蟹苗，成活率只有百分之二十到百分之三十。二○二四年下半年，他開始改造育苗池塘，把種蟹運到南方孵化蟹苗幼體，二○二五年開展本地化繁育，蟹苗成活率已提升到百分之七十左右

如今，當地蟹農普遍採用生態餵養方式，投餵小魚、發酵玉米，養出的螃蟹膏黃飽滿、肉質緊實。

張俊說，一畝蟹塘投放約二千尾公蟹苗或二千五百尾母蟹苗，畝產量約三百斤。黃河大閘蟹不僅銷往北京、上海、陝西等地，還發往新加坡、柬埔寨、泰國等地。