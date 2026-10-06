青海拉麵重塑品牌 埃及店成打卡熱點

今年十一假期，不少赴埃及開羅的中國遊客專門跑到開羅尼羅河畔的「青海拉麵」店打卡。來自青海化隆的馬吉祥二○一八年赴開羅創業使用「青海拉麵」招牌，並根據當地民眾的飲食習慣改良湯底，精準貼合本地口味，目前百分之九十五顧客為埃及民眾。

中新社報導，尼羅河畔這家掛著青海本土招牌的麵館裡，既有當地熟客，也有遠道而來的中國遊客。八○年代起，青海省東部農區民眾帶著一口鐵鍋、幾張桌子走出貧瘠大山。為快速打開市場，多數創業者借用了知名度更高的「蘭州拉麵」招牌，如今他們都幾乎再改回了「青海拉麵」。

青海省拉麵產業行業協會會長馬麗萍表示，更換品牌並非突發之舉，是四十年產業沉澱與市場自發探索的結果。在馬來西亞吉隆坡，青海循化拉麵人韓大吾地同樣堅持海外門店獨立創牌，同時推行人才本土化模式。店裡有來自五個國家的十名員工，他聘請中國拉麵師傅培訓巴基斯坦籍員工掌握拉麵技藝，由精通外語的子女駐店管理，打通語言壁壘。 他說，「我會驕傲地告訴我的客人，世界上的第一碗麵來自我的家鄉中國，也希望打響『中國的青海，世界的拉麵』這一品牌口號」。二○二五年六月，青海省拉麵產業行業協會與德國「一帶一路」中德貿易促進會簽署合作協議，對接海外資源、儲備專業人才。 次年六月，青海省市場監督管理局發布三項地方標準，助力青海拉面形成「品質管控—品牌建設—推廣規範」的全鏈條體系。

此外，青海拉麵行業已完成歐盟、馬德里體系商標確權，針對特殊國別單獨佈局知識產權保護，多部門也聯合出台了指導文件。

馬麗萍表示，現階段青海拉面出海仍處一點○初級探索期，以數十萬拉麵人勤勞敢闖的特點，未來三年是青海拉麵全球化發展關鍵窗口期。青海拉麵從業者將化身美食、特產、文旅三重推薦官。