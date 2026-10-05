紅燈亮駱駝停…陸十一長假景點爆滿 敦煌驚現「駱駝大塞車」

中國大陸知名景點在十一長假依舊人擠人，其中甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區「堵駱駝」場景再現，不僅沙丘「長滿了人」，駱駝「員工」是全員上班，騎駱駝大隊沿著沙丘蜿蜒行進時，要排隊等駱駝紅綠燈。

據遊客上傳微博的影片顯示，鳴沙山月牙泉在十一假期的前半段，整座沙丘就像「長滿了人」，而馱著遊客的駱駝大隊一眼望不到盡頭。有網友開玩笑形容，遊客比沙子還多。

楚天都市報所屬全媒體「極目新聞」報導，鳴沙山月牙泉景區有設置紅綠燈，圖案是駱駝，「綠駱駝燈亮，駱駝行；紅駱駝燈亮，駱駝停，遊客和觀光車通行」。

由於行人步道和駱駝通道有兩個交叉點，在人流量較高的時段，會出現「堵駱駝」。一名遊客說，想騎駱駝的遊客很多，她已經排到600多號。騎行過程中在轉彎時，以及遇到「駱駝紅綠燈」時，就會「堵駱駝」。

報導引述景區工作人員表示，早晨6時到晚上7時40分可以騎駱駝旅遊，駱駝是三班制輪班。遊客沿著固定路線前進，騎一趟約30到40分鐘，費用是人民幣130元（新台幣610元）。