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大陸東航空服員下跪事件 揭行業辛酸但不少人仍想進

中央社／ 台北5日電

中國東方航空近日發生乘客不滿手肘被餐車碰到，導致一名女空服員下跪事件。相關影片在網路上引發熱議，為何要犧牲勞動者的尊嚴。有前空服員道出行業內辛酸，面對巨大壓力又孤立無援，公司對空服員辭職也不太理會，因為「有人排隊等著進」。

近日中國網路流傳一段影片，一名女空服員跪在客艙通道上，旁邊是一輛正在提供餐飲服務的餐車。很快網路上出現了更多關於事件的描述，就是一名空服員推餐車時，碰到正在睡覺的男乘客的手肘。該名空服員道歉後，該乘客仍然情緒激動，甚至要求空服員「讓我踹一腳」。

9月30日東航發布聲明，指當時該名空服員已即時致歉，該乘客情緒激動，連續使用粗俗、過激言語，並出現威脅腳踢空服員、要求空服員落地後陪同就醫等，導致空服員受到驚嚇，但聲明未有提及空服員下跪一事。

事件在網路上發酵，10月3日，東航再度通報稱，該乘客歐某某相關行為涉嫌擾亂民用航空器內秩序，嚴重侵害公司員工人格尊嚴和履職權益。該公司已正式向公安機關報案，並已暫停為歐某某提供承運服務。

中國媒體第一財經3日刊登前空服員楊楠（化名）的訪問，她曾在中國三大航空公司之一工作。

楊楠說，從培訓到正式工作都有非常多考試，遲到、漏飛固然後果嚴重，而且形象上也不能出錯，妝容要符合規定，制服、圍裙不能有污漬。她每天都小心翼翼、勤勤懇懇地工作。

楊楠說，有一次航班飛往紐西蘭基督城，去程、返程都要十幾個小時。航班結束後，她突然接到客艙經理的電話，指一名乘客投訴沒有收到濕紙巾，該乘客坐在楊楠負責的區域。但在整個飛行過程中，沒有乘客向楊楠反映過未收到濕紙巾。

楊楠說，事件無法證實，公司便判定投訴有效，導致她該月績效面臨墊底。接下來，她需要和分隊長談話，寫檢討報告，再和副經理談話，還要完成整改措施。其中一項是在之後的航班中拿到5名乘務長的表揚信，或者5份來自不同航班乘客的表揚信。另外，她在休息日還需要額外上朝九晚六的行政班，作為處罰措施之一。

楊楠說，她再飛了兩班航班，之後發現自己「實在飛不動了」，便提出辭職。

楊楠說，空服這行業就像「圍城」，「裡面的人想出去，外面的人又想進去」。公司對空服員辭職通常第一時間批准，因為「有人排隊等著進」。

東航 空服員 乘客

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