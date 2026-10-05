諾貝爾文學獎8日揭曉 中國作家殘雪又登預測榜首

諾貝爾文學獎即將在8日揭曉，在海外博彩公司的預測榜上，中國女作家殘雪排名第一。不過，這些預測與瑞典文學院的評選工作沒有甚麼關係，而是考慮了其他的外部因素。

微信公眾號「殘雪研究動態」9月底發文表示，綜合Bethard與立博Ladbrokes兩家博彩機構數據，中國女作家殘雪位列雙榜首位，賠率為10比1。

有報導指出，這些賠率並非基於學院的評選結果，而是考慮了來自外部的各種因素，例如聲譽、媒體報導、先前的猜測以及人們的投注數量等。從歷來結果來看，獲獎者或許是多年來反覆出現的名字之一，也或許是從未有人提及的人物。

從2019年至今，殘雪已連續8年進入諾獎賠率榜的前列，且多次站上榜單頂端。隨著2026年諾貝爾文學獎將在本月8日揭曉，中國許多自媒體開始討論有關殘雪與諾貝爾文學獎的話題。

殘雪本名鄧小華，自1985年首次發表小說，作品展現出前衛與實驗風格，象徵意味濃厚，有「中國的卡夫卡」之稱。

她在中國國內是特立獨行的小眾作家，但作品在海外擁有多國語言譯本。「殘雪研究動態」的文章說，在美國，許多學習創意寫作專業的學生，都要研讀殘雪的小說。

法籍華人高行健在2000年獲得諾貝爾文學獎、中國籍的莫言在2012年獲獎，此後至今10餘年，未有華人作家獲得此獎。