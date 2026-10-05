單手騎、蛇形穿行 重慶整治「落地簽」摩托旅拍亂象

大陸重慶南濱路近日有「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。據央視記者實地走訪發現，部分騎手拍攝時單手操控、回身與乘客互動，甚至與跟拍摩托車在直行車道上蛇形穿行。當地5日通報，已會同公安交管、城管、文旅、商務等部門整治違規問題。

央視新聞報導，記者在國慶假期期間走訪重慶南濱路慈雲寺至長江之眼區段時發現，現場聚集大量商拍摩托車。拍攝過程中，後座乘客雙手脫離車把、身體向後仰靠，騎手則單手操控車輛並回身與乘客互動；一旁跟拍摩托車上的拍攝人員，也以單手握把、另一手錄影。

報導提到，部分車手會將摩托車停放在機動車道內進行拍攝前的動作排練；正式拍攝後，為追求畫面效果，車手與跟拍人員會駕駛兩輛摩托車在直行車道上蛇形穿行、反覆擺動車身。

此外，該路段鄰近居民小區，附近居民也反映，商拍行為對日常生活造成困擾。

報導查詢發現，南濱路相關路段每晚10時至翌日上午6時限制兩輪摩托車通行，但有商拍銷售人員表示，限行時段仍可騎摩托車拍攝。

據「南岸發布」微信公眾號5日發布的消息，南濱經濟帶建設發展中心表示，近日，有反映我轄區南濱路「落地簽」摩托車約拍存在安全隱患。我中心對此高度重視，立即會同公安交管、城管、文旅、商務等部門，對其中存在的違規問題立行立改。

通報指出，前期針對南濱路「落地簽」摩托車約拍存在的安全問題，我中心已按「群防群治百日攻堅」要求，會同相關部門啟動專項整治。下一步，我們將堅持依法依規，持續重點整治交通違法、占道經營、噪音擾民等突出問題，規範經營秩序，並稱將努力營造「安全、有序、文明的環境」。

當地公安交管部門也表示，已關注到該路段摩托車商拍存在的安全隱患，將加大巡邏執法力度，對摩托車手脫把行駛、占用多條車道等違法行為依法查處。