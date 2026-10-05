陸十一長假10萬遊客湧入這座5萬人小城 文旅局長親自幫鋪床

大陸十一長假期間，青海省海北藏族自治州祁連縣3日湧入超過10萬名遊客，是當地約5萬人口的2倍，全縣400多家酒店、民宿全部滿房。當地文旅部門緊急開放學生宿舍，免費安置近500名無住宿遊客，祁連縣文旅局長馮玲玲也親自到宿舍替遊客鋪床、搬行李。

極目新聞4日報導，祁連縣3日車流近3.5萬輛。10月3日至4日凌晨2時30分，祁連縣文旅局共接到510通住宿求助電話，涉及遊客800多人。

其中，當地透過祁連縣民族中學及海北州第三高級中學提供的應急床位，安置453人，另有200人透過鄉村旅遊接待點、賓館民宿及酒店退訂房源等方式獲得安置，其餘遊客則自行找到住宿或前往周邊地區入住。

一名從西安前往青海旅遊的遊客表示，3日下午一直到天黑都找不到住宿，後來看到祁連文旅公告，撥打電話後，當晚被安排入住祁連縣民族中學，「一間房住4個人，還現場發放全新的床上用品」。

他稱，祁連3日下雨，山頂還下雪，晚間氣溫降到零下4度，很感謝當地協調免費宿舍，認為此舉「給祁連縣上了大分」。

祁連縣文體旅遊廣電局辦公室工作人員陳先生表示，3日下午5時30分至午夜，辦公室接了400多通電話，幾乎都是尋找住宿的遊客，「近7個小時一刻未停」。

祁連縣文體旅遊廣電局黨組書記、局長馮玲玲4日也表示，今年十一期間遊客量比日常旺季還多，2日、3日兩天，她都在臨時公益安置點一線幫忙。

馮玲玲稱，原本預想十一人流量最多與旺季持平，沒想到突然激增。從2日下午5、6時左右開始，就陸續接到遊客找不到住宿的情況，因此依照預案聯繫教育局及學校，開放宿舍，「前天我跟同事們一起鋪床，昨天我在那邊幫忙做登記」。

她表示，工作人員會先將學生物品整理好，再鋪上從應急部門調來的全新被褥，遊客入住時也會逐一提醒不要碰學生物品。

馮玲玲說，祁連縣常住人口約5萬人，但10月3日按3.5萬輛車流量估算，當天湧入超過10萬人，部分遊客雖然只是過境，但即使只有一小部分留下，當地住宿能力仍難以承受。

報導另指出，祁連縣旅遊旺季一般在每年7、8月，今年因當地「9號公路」在網路上走紅，吸引大量遊客在十一長假期間前往。