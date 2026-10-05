快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

陸十一長假10萬遊客湧入這座5萬人小城 文旅局長親自幫鋪床

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為遊客入住的宿舍。圖／取自極目新聞
圖為遊客入住的宿舍。圖／取自極目新聞

大陸十一長假期間，青海省海北藏族自治州祁連縣3日湧入超過10萬名遊客，是當地約5萬人口的2倍，全縣400多家酒店、民宿全部滿房。當地文旅部門緊急開放學生宿舍，免費安置近500名無住宿遊客，祁連縣文旅局長馮玲玲也親自到宿舍替遊客鋪床、搬行李。

極目新聞4日報導，祁連縣3日車流近3.5萬輛。10月3日至4日凌晨2時30分，祁連縣文旅局共接到510通住宿求助電話，涉及遊客800多人。

其中，當地透過祁連縣民族中學及海北州第三高級中學提供的應急床位，安置453人，另有200人透過鄉村旅遊接待點、賓館民宿及酒店退訂房源等方式獲得安置，其餘遊客則自行找到住宿或前往周邊地區入住。

一名從西安前往青海旅遊的遊客表示，3日下午一直到天黑都找不到住宿，後來看到祁連文旅公告，撥打電話後，當晚被安排入住祁連縣民族中學，「一間房住4個人，還現場發放全新的床上用品」。

他稱，祁連3日下雨，山頂還下雪，晚間氣溫降到零下4度，很感謝當地協調免費宿舍，認為此舉「給祁連縣上了大分」。

祁連縣文體旅遊廣電局辦公室工作人員陳先生表示，3日下午5時30分至午夜，辦公室接了400多通電話，幾乎都是尋找住宿的遊客，「近7個小時一刻未停」。

祁連縣文體旅遊廣電局黨組書記、局長馮玲玲4日也表示，今年十一期間遊客量比日常旺季還多，2日、3日兩天，她都在臨時公益安置點一線幫忙。

馮玲玲稱，原本預想十一人流量最多與旺季持平，沒想到突然激增。從2日下午5、6時左右開始，就陸續接到遊客找不到住宿的情況，因此依照預案聯繫教育局及學校，開放宿舍，「前天我跟同事們一起鋪床，昨天我在那邊幫忙做登記」。

她表示，工作人員會先將學生物品整理好，再鋪上從應急部門調來的全新被褥，遊客入住時也會逐一提醒不要碰學生物品。

馮玲玲說，祁連縣常住人口約5萬人，但10月3日按3.5萬輛車流量估算，當天湧入超過10萬人，部分遊客雖然只是過境，但即使只有一小部分留下，當地住宿能力仍難以承受。

報導另指出，祁連縣旅遊旺季一般在每年7、8月，今年因當地「9號公路」在網路上走紅，吸引大量遊客在十一長假期間前往。

圖為免費宿舍登記現場。圖／取自極目新聞
圖為免費宿舍登記現場。圖／取自極目新聞

十一長假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸十一長假傳一晚950元大酒店竟是民宅 官方指無照經營

中國長假避開熱門大城市 年輕人更愛「奔縣遊」

女友為省國旅補助2000元逼請兩天假 他拒絕被罵「工作比我重要？」

陸「十一」機票大跳水一天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」

相關新聞

陸十一長假10萬遊客湧入這座5萬人小城 文旅局長親自幫鋪床

大陸十一長假期間，青海省海北藏族自治州祁連縣3日湧入超過10萬名遊客，是當地約5萬人口的2倍，全縣400多家酒店、民宿全部滿房。當地文旅部門緊急開放學生宿舍，免費安置近500名無住宿遊客，祁連縣文旅局長馮玲玲也親自到宿舍替遊客鋪床、搬行李。

男乒「世界第一」8年來首次非中國人 王楚欽掉到第4名

世界男子乒乓球壇格局出現重大變化。國際乒聯新一期世界排名5日公布，19歲日本新星松島輝空升上男單世界第一，終結中國選手自2018年樊振東登頂後長達8年的榜首壟斷。更受關注的是，男單世界前三名首次全部由非中國選手包辦，松島輝空、法國20歲名將小勒布倫及日本選手張本智和分列前三，原世界第一的王楚欽跌至第四。

中國十一長假瘋「奔縣遊」 景區熱度Top10全由小城包攬

中國旅遊市場近年興起到鮮少人聽過但物價親民的小眾旅遊地，今年十一長假此一現象更明顯，年輕人紛紛避開熱門大城市，反向湧進小縣城「慢」遊，「奔縣遊」成為熱門新詞彙；中國景區熱度TOP10首次被「小城」全面包攬，北上廣深等一線城市的傳統熱門景區無一進入單點排名前十。

7小時400通求助電話…祁連縣單日10萬客 文旅局長幫鋪床

人口只有5萬人的青海省海北藏族自治州祁連縣，3日迎來超10萬遊客，全縣400餘家酒店和民宿全部滿房。因今年當地9號公路在網路暴紅，吸引大批遊客在十一長假前往，人流量遠超日常旺季。當地緊急安排免費宿舍，文旅局長還替遊客鋪床。

抽智商稅？成都回鍋肉3片105元上熱搜 市監局回應了

近日成都一家餐館因3片回鍋肉賣105元（人民幣，下同，約15.6美元）登上熱搜話題，廣大網友對價格合理性與行銷手法展開熱烈討論，質疑店家抽智商稅。面對暴利質疑，店家出面澄清定價乃因嚴選高成本的走地糧食豬、單片份量巨大且扣除各項營運成本後僅屬薄利多銷；同時店內亦提供10元起的多元單點與12元平價套餐。當地市場監管局經現場檢查後確認，店家明碼標價，並未違法。

丟臉丟到國外…中國女網紅跑柏林馬拉松作弊 竟坐自行車

小紅書53萬粉絲中國健身博主Abeeeer近日參加2026年柏林馬拉松，宣稱刷新了個人最好成績，卻被海外打假博主抓包在賽程中坐自行車涉作弊，引發廣泛關注。Abeeeer在10月3日發布道歉聲明，承認乘坐自行車的行為違反了賽事規則且不誠實，同時刪除了相關動態。不過其道歉被網友認為誠意不足。由於事件持續發酵，與Abeeeer合作跑鞋品牌BROOKS中國昨發聲明，宣布終止與該博主的全部合作關係，同時就合作審核失察向公眾致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。