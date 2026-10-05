當警犬遇見機器狗新同事 中國網友熱烈轉傳

中國大陸多地開始啟用機器狗巡邏值勤，近來不僅常見民眾分享在車站看到機器狗畫面，雲南警方今天也上傳一段影片，內容是一隻真警犬遇到機器狗「新同事」，警犬有什麼反應？

微博號「雲南警方」上傳影片「警犬遇上機器狗有職業危機了」，說明是近日在雲南普洱，一隻警犬巡邏時遇到「新同事」機器狗和人形機器人。

影片顯示，警犬看到機器狗先是一臉困惑，接著試圖往前撲並對持續踏步的機器狗汪汪吼叫，意圖宣示主導地位。在警察領著警犬列隊行進時，人形機器人加入隊伍，警犬又是一臉疑惑，頻頻回頭看緊跟在後的「新同事」。

這段短片隨即被網友轉發，有網友留言，「浙江也要」。有網友說，希望有一天機器狗可以取代警犬，讓狗狗不再從事危險工作。

綜合陸媒報導，機器狗的長處是可以24小時不間斷巡邏，不受天氣和體力限制。背上可搭載攝影機、紅外夜視儀、人臉識別和人工智慧（AI）分析系統，無死角監控，並且能進入高危險區域執行偵察、排爆等任務，降低人員風險。

中國在2024年12月由四川成都先引進警用機器狗日常巡邏；2025年江蘇南京公安開始使用排爆警用機器狗；安徽合肥西站今年啟用機器狗執行巡邏任務。

據外媒報導，美國移民及海關執法局（ICE）今年8月宣布，將斥資200萬美元採購由波士頓動力公司（Boston Dynamics）研發的「SPOT」四足機器狗，在可能對人員構成風險的環境中進行檢查。