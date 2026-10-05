陸景區文創商品高度同質化又貴 被稱「冤種三件套」

大陸景區「護手霜、城市冰箱貼、文創雪糕」因高度同質化，被形容為「冤種三件套」。南方周末4日報導，59.2%的受訪者認為景區伴手禮價格偏高、性價比低，另有近五成認為缺乏地方特色，讓越來越多年輕遊客開始「只薅不買」。

報導指，在人潮擁擠的各大景區裡，「往左走是這家店，往右走還是這家店」，甚至讓遊客產生「這裡和家門口的景區，賣的好像是同一批東西」的錯覺。報導形容，其中最經典的伴手禮，大概逃不過「冤種三件套」。

第一件是護手霜。報導提到，有護手霜品牌以小清新配色、各式香味吸引消費者，截至2025年6月，已在大陸40多個城市開出150多家門市，在上海南京東路、成都春熙路、北京王府井等知名步行街都能看到。

從「365天生日花」、「十二星座」到「百家姓」，一支護手霜被做成各式各樣的「定製款」；從「上海限定」到「北京限定」，再到各種城市專屬包裝，「限定」兩字也精準抓住遊客「來都來了」的消費心理。

第二件是城市冰箱貼。報導指，冰箱貼幾乎已成為旅行伴手禮中的「顯學」，但當遊客想找一款真正屬於這座城市的冰箱貼時，卻很容易發現，全國各地的冰箱貼「好像長得都差不多」。

常見設計是「地標建築，加幾個大字，再配上一點地方特色元素」，其中「楷體字加地標建築」尤其經典。長城、故宮、布達拉宮、鼓浪嶼，只要換一座城市、換一座地標，似乎就能重新生成一款「城市限定」。

第三件則是文創雪糕。報導形容，文創雪糕解決的是另一個問題，就是如何讓遊客「為了拍照，先花這20、30塊錢」。從北京玉淵潭公園櫻花雪糕3天賣出4.7萬根，到故宮博物院「脊獸雪糕」微博話題閱讀量近5億，越來越多景區推出特色文創雪糕。

報導也引述調查指，近五成受訪者認為景區同質化嚴重、缺乏本地特色，但排在「雷同」之前的是價格。59.2%的受訪者認為景區伴手禮「定價較高，性價比較低」，比認為「同質化嚴重」的比例還高出近10個百分點。