快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸景區文創商品高度同質化又貴 被稱「冤種三件套」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸景區「護手霜、城市冰箱貼、文創雪糕」因高度同質化，被形容為「冤種三件套」。圖為遊客在四川樂山大佛景區手持文創雪糕拍照。圖／取自南方周末
大陸景區「護手霜、城市冰箱貼、文創雪糕」因高度同質化，被形容為「冤種三件套」。圖為遊客在四川樂山大佛景區手持文創雪糕拍照。圖／取自南方周末

大陸景區「護手霜、城市冰箱貼、文創雪糕」因高度同質化，被形容為「冤種三件套」。南方周末4日報導，59.2%的受訪者認為景區伴手禮價格偏高、性價比低，另有近五成認為缺乏地方特色，讓越來越多年輕遊客開始「只薅不買」。

報導指，在人潮擁擠的各大景區裡，「往左走是這家店，往右走還是這家店」，甚至讓遊客產生「這裡和家門口的景區，賣的好像是同一批東西」的錯覺。報導形容，其中最經典的伴手禮，大概逃不過「冤種三件套」。

第一件是護手霜。報導提到，有護手霜品牌以小清新配色、各式香味吸引消費者，截至2025年6月，已在大陸40多個城市開出150多家門市，在上海南京東路、成都春熙路、北京王府井等知名步行街都能看到。

從「365天生日花」、「十二星座」到「百家姓」，一支護手霜被做成各式各樣的「定製款」；從「上海限定」到「北京限定」，再到各種城市專屬包裝，「限定」兩字也精準抓住遊客「來都來了」的消費心理。

第二件是城市冰箱貼。報導指，冰箱貼幾乎已成為旅行伴手禮中的「顯學」，但當遊客想找一款真正屬於這座城市的冰箱貼時，卻很容易發現，全國各地的冰箱貼「好像長得都差不多」。

常見設計是「地標建築，加幾個大字，再配上一點地方特色元素」，其中「楷體字加地標建築」尤其經典。長城、故宮、布達拉宮、鼓浪嶼，只要換一座城市、換一座地標，似乎就能重新生成一款「城市限定」。

第三件則是文創雪糕。報導形容，文創雪糕解決的是另一個問題，就是如何讓遊客「為了拍照，先花這20、30塊錢」。從北京玉淵潭公園櫻花雪糕3天賣出4.7萬根，到故宮博物院「脊獸雪糕」微博話題閱讀量近5億，越來越多景區推出特色文創雪糕。

報導也引述調查指，近五成受訪者認為景區同質化嚴重、缺乏本地特色，但排在「雷同」之前的是價格。59.2%的受訪者認為景區伴手禮「定價較高，性價比較低」，比認為「同質化嚴重」的比例還高出近10個百分點。

文創商品 文創 伴手禮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

OK超商換招牌盤算竟是一門日本老生意！為何搶開「社區迷你超市」？

陸「十一」機票大跳水一天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」

中國長假避開熱門大城市 年輕人更愛「奔縣遊」

趁黃金周花218元過戲癮 橫店擠滿甄嬛、短劇NPC不夠用

相關新聞

陸景區文創商品高度同質化又貴 被稱「冤種三件套」

大陸景區「護手霜、城市冰箱貼、文創雪糕」因高度同質化，被形容為「冤種三件套」。南方周末4日報導，59.2%的受訪者認為景區伴手禮價格偏高、性價比低，另有近五成認為缺乏地方特色，讓越來越多年輕遊客開始「只薅不買」。

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

大陸央視5日披露緬北電詐園區內幕，一名曾偷渡至緬北的唐姓男子，因詐騙業績不佳，被迫簽下人民幣7萬元（約台幣33萬元）欠條，之後又在多個園區被轉賣、毆打，直到傷口潰爛、無法行走，詐騙公司甚至提出要他「賣腎抵債」。唐男回憶，「那時候不要說一個腎了，鋸條腿、鋸條手我都願意，只要能走。」

湖北女吃分手飯醉摔搶救58天亡、患病仍喝白酒 同飲友人全被判賠

湖北發生1宗因「分手飯」引發的奪命悲劇。1名患有冠心病的女子與男友及友人聚餐飲酒後，返家途中兩度重摔倒地、後腦受創，其間男友發現其頭部流血及身體嚴重不適...

陸地鐵爆漲價潮！狂飆猛進後算總帳 背後「黑洞」湧現

9月7日，一場歷時僅半天、卻關乎2000萬市民切身利益的聽證會在上海舉行。這是上海地鐵時隔21年來首次調整票價，預計每人次票價將增加約人民幣1元。上海的動作，僅是今年以來中國大陸各大城市地鐵迎來集體「漲價潮」的一個縮影。從東部沿海到西部重鎮，一場地鐵票漲價的風暴正在席捲全大陸。 地鐵曾是城市現代化與高官政績的最高象徵，如今卻走向「加價保運」的轉折點。地鐵建設狂飆後的沉重帳單，虧損黑洞有多大？中國的地鐵迅猛擴張時代結束了嗎？地鐵不蓋，是否其他公共基建增速也將調慢？

隱匿異寵出入境 恐踩大陸紅線

中國大陸還在放「十一」長假，不少民眾選擇到海外旅遊，出境人潮增加。大陸國安部近日發布安全警示，提醒出境旅遊可別什麼都往行李箱塞，從「異寵」、植物種子到人類血樣，都可能踩到生物安全紅線。大陸國安部示警，近年個別境外組織以「旅遊」、「科考」為名深入生態敏感區，或藉由「醫療檢測」非法採集人血樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。