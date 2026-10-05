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央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
一名曾偷渡至緬北的唐姓男子，因詐騙業績不佳，被迫簽下人民幣7萬元欠條，詐騙公司甚至提出要他「賣腎抵債」。圖／取自央視新聞
一名曾偷渡至緬北的唐姓男子，因詐騙業績不佳，被迫簽下人民幣7萬元欠條，詐騙公司甚至提出要他「賣腎抵債」。圖／取自央視新聞

大陸央視5日披露緬北電詐園區內幕，一名曾偷渡至緬北的唐姓男子，因詐騙業績不佳，被迫簽下人民幣7萬元（約台幣33萬元）欠條，之後又在多個園區被轉賣、毆打，直到傷口潰爛、無法行走，詐騙公司甚至提出要他「賣腎抵債」。唐男回憶，「那時候不要說一個腎了，鋸條腿、鋸條手我都願意，只要能走。」

據央視消息，由大陸公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，將於10月5日至7日在央視綜合頻道播出，內容聚焦打擊緬北涉中犯罪專項工作，以及緬北「四大家族」等犯罪集團的運作內幕。

報導稱，遭遇電詐的大陸家庭傾家蕩產、支離破碎，被收割的財富順著黑色產業鏈流入緬北，短短幾年內，大批電詐園區在當地出現，各方勢力則以「緬北遍地是黃金」等說法，誘騙大陸公民偷渡出境。

2021年偷渡至緬北的唐某豐，在片中表示，園區內都稱他們為「豬仔」，但他認為，「說『豬仔』，我覺得還是高看我們自己了——根本談不上把你當人，完全不把你當個東西看。」他並稱，在園區內根本沒有「過去能掙到錢」這回事，「到了那邊以後，過的真是人不人、鬼不鬼的日子，你才真正知道什麼叫地獄。」

報導指，唐某豐2021年偷渡至緬北後，進入「佤邦」一處詐騙園區參與詐騙活動。因業績不佳，他被迫簽下人民幣7萬元欠條，之後又在多個園區被轉手販賣。到了新的詐騙公司後，業績仍沒有起色，因此天天遭到毆打。

直到唐某豐被打到傷口潰爛、無法行走，詐騙公司又提出可以讓他賣腎抵債。唐某豐回憶，「那時候不要說一個腎了，鋸條腿、鋸條手我都願意，只要能走。」之後，一名公司老闆將他單獨叫到辦公室，告知配型成功，隨後把他帶到一處農家小院，直接進行手術。

報導提到，紀錄片第一集《利劍出鞘》聚焦緬北電詐運作內幕。時任大陸公安部刑事偵查局電信網路詐騙犯罪偵查處處長張軍在片中表示，相關犯罪「嚴重挑戰我們中方紅線、底線」。

緬北明家犯罪集團首要分子巫鴻明也在片中出鏡，稱「反正狼生來就是要吃肉的，獅子就是要吃羊的」。巫鴻明是明家犯罪集團核心「金主」之一，今年1月29日經最高人民法院核准後被執行死刑。

第二集《犁庭掃穴》則聚焦跨國追緝。白家犯罪集團首要分子白應蒼在片中表示，「當時在我們地區就形成一個很不好的風氣，你不做詐騙就代表你無所事事。」白應蒼為緬甸果敢同盟軍原副司令白所成次子，曾任果敢自治區民兵大隊隊長、財政局副局長等職務，並主導建立多個電信詐騙園區，今年2月2日被依法執行死刑。

第三集《共築天網》聚焦跨境反詐，包括中緬木姐聯合行動，以及中緬泰三國聯動清剿妙瓦底詐騙窩點。緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江也在片中出鏡。

報導稱，以佘智江為首的犯罪集團在網路上設立200多個賭博平台，吸引33萬名大陸民眾參與網路賭博，涉案金額超過人民幣27億元。佘智江2022年8月在泰國曼谷落網，2025年11月被引渡回中國大陸。

由大陸公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，將於10月5日至7日在央視綜合頻道播出，內容聚焦打擊緬北涉中犯罪專項工作，以及緬北「四大家族」等犯罪集團的運作內幕。圖／取自央視新聞
由大陸公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，將於10月5日至7日在央視綜合頻道播出，內容聚焦打擊緬北涉中犯罪專項工作，以及緬北「四大家族」等犯罪集團的運作內幕。圖／取自央視新聞

央視 紀錄片 業績

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