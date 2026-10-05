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香港又現大宗金額電詐案 婦人被騙近8600萬元

中央社／ 香港5日電

香港再度出現大宗金額電詐案。據報導，香港一名60歲婦人因誤信騙徒招徠投資加密貨幣而被騙，金額超過港幣2147萬元（新台幣8588萬元）。

綜合港媒今天報導，受害婦人日前向警方報案，指先前在網上認識一名自稱是投資專家的騙徒，對方誘使她在一個虛擬網站投資加密貨幣。

此後，被害人按照對方指示，在一個虛假網站投資加密貨幣，期間多次轉帳達1900萬元左右。其後，另一名騙徒指她涉嫌洗黑錢，必須交出積蓄以證清白，她最終又再轉帳約120萬元。

據報導，從今年3月到9月，被害人先後損失2147萬元。

在這名婦人之前，今年第1季，香港另有一名67歲外籍商人被騙去8479萬元（新台幣3億3916萬元），被騙方式與上述婦人相似，也是被電詐犯遊說投資加密貨幣，同時發展網路戀情。

近幾年來，電詐案已成為香港最普及的犯罪活動。根據警方及網上資料，香港歷來最嚴重的2件電詐案，金額都超過2億元，其中1件發生於2021年，一名90歲富婆被騙2.5億元，第2件發生於2024年，一名70歲女商人在2年內累計被騙2.58億元。

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