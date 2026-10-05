湖北女吃分手飯醉摔搶救58天亡、患病仍喝白酒 同飲友人全被判賠

湖北發生1宗因「分手飯」引發的奪命悲劇。1名患有冠心病的女子與男友及友人聚餐飲酒後，返家途中兩度重摔倒地、後腦受創，其間男友發現其頭部流血及身體嚴重不適，竟僅以「煙絲加衛生紙」按壓止血並繼續入睡，錯過黃金救援時間。女子最終因腦外傷致呼吸循環衰竭，搶救58天不治。湖北省棗陽市人民法院近日一審宣判，認定死者自身負主責，同場男友及同飲者因未盡照顧與救助義務，須合共賠償逾32萬人民幣（約新台幣151萬元）。

女子患冠心病仍與好友共飲2瓶白酒

綜合報導，事發於2023年4月25日，湖北女子陳某與同居男友賴某因感情不和產生矛盾，甚至曾報警求助，2人隨後決定吃「分手飯」。陳某主動邀請了馬某、文某及閆某3名友人一同前往餐館聚餐。

途中，男友賴某購買了1盒雙氯芬酸鈉止痛藥，本身患有冠心病的陳某亦購買了1盒速效救心丸。然而，在明知自身健康狀況不佳的情況下，陳某仍與其餘4人共喝下2瓶白酒，陳某共飲了約4兩（即約200毫升/克）白酒。

兩度仰倒後腦著地 男友煙絲止血延誤送院

飯局結束後，陳某與賴某率先步行返回出租單位。行至郵局門口時，陳某醉酒摔倒，賴某隨即叫來同飲酒的朋友閆某一同將陳某扶回住處。到達住家門口時，陳某再次發生意外，仰面重重摔倒，且後腦勺直接著地。賴某與閆某隨即將陳某扶上床休息，隨後閆某離開，賴某則到另一房間休息。

半夜時分，陳某出現了嘔吐、胸悶及頭痛等症狀，賴某起來後僅給陳某餵食了4顆速效救心丸便繼續入睡。直至凌晨3、4時，賴某聽到呼喊聲發現陳某頭部流血，竟僅使用煙絲與衛生紙按壓止血，隨後再次入睡。直到天亮賴某發現陳某已無回應，才撥打急救電話送院。

搶救58天腦外傷死亡

陳某住院搶救58天後，不幸於2023年6月23日宣告不治。醫院記錄顯示其死亡原因為腦外傷致呼吸循環衰竭。陳某的家屬隨後向法院提起訴訟，要求賴某及同飲者閆某、馬某、文某4人承擔50%的責任，並索賠人民幣逾54萬（約新台幣255萬元）。法院經審理後認為，陳某作為具備完全民事行為能力人及聚餐組織者，明知自身患病仍過量飲酒，對損害結果負有重大過錯，應承擔主要責任（70%）。

法院裁定同飲者須負法律責任

男友賴某未阻止其飲酒，且在出現危機時未及時送院，負有一定責任（26%）；其餘同飲者因未盡到勸阻及安全護送義務，亦須承擔1%至2%不等的過錯責任。法院認定各項損失共計1,035,801.72人民幣（約新台幣490萬元），最終判決賴某賠償280,035.35人民幣（約新台幣114萬元），閆某賠償21,716.53人民幣（約新台幣10.2萬元），馬某與文某各賠償10,857.52人民幣（約新台幣5.1萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》